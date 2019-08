Welcome Home Roscoe Jenkins film stasera in tv 11 agosto | cast | trama | streaming

Aaron Paul alla riscossa tra «Westworld» e «Welcome home» aspettando un ritorno di «Breaking Bad» : Aaron Paul, per molti il Jesse Pinkman di Breaking Bad, si è fatto vivo al cinema proprio in questi giorni con il thriller sentimentale Welcome Home, interpretato anche da Emily Ratajkowski e il nostro Riccardo Scamarcio. Nel film l’attore americano, per cinque stagioni braccio destro del chimico più famoso della tv Walter White, cerca di recuperare il rapporto con la fidanzata Cassie trascorrendo una vacanza in Italia. Proprio qui incontra il ...

“Welcome Home” Riccardo Scamarcio - Acquaroli e Bellagamba per il cinema italiano : Welcome Home, un cast italiano d'eccezione George Ratliff dirige un cast italiano d’eccezione nel suo film “Welcome Home” uscito al cinema questa settimana. Al centro del thriller i protagonisti Aaron Paul (Bryan Palmer) e Emily Ratajkowsky (Cassie Ryerson) insieme al nostro Riccardo ...

Welcome Home - Scamarcio e la bellissima Ratajkowski in un thriller erotico (recensione) : È arrivato in Italia l’11 luglio Welcome Home, il film con Scamarcio che racconta la storia di una coppia americana in crisi. Dopo il tradimento di lei, i due cercano di rimettere a posto le cose e prenotano una vacanza in Italia. Siamo davanti ad un thriller ad alta tensione erotica che svela la sua natura sin dai primi istanti: musiche intense (da Nilla Pizzi a Peppino Gagliardi), ambientazioni perennemente e fastidiosamente oscure, spazi ...

Welcome Home : trama - cast e curiosità del film al cinema : Welcome Home: trama, cast e curiosità del film al cinema L’11 Luglio 2019 è uscito nelle sale cinematografiche italiane il film “Welcome Home“, di genere thriller, diretto da George Ratliff e dalla durata di 95 minuti. In questo film ha recitato anche il nostrano Riccardo Scamarcio, nella parte del cattivo. La pellicola è una produzione Star Thrower Entertainment e Voltage Pictures ed è stata distribuita da Altre Storie e ...

«Welcome Home» - uscita Italia del thriller sexy con Emily Ratajkowski : Sette mesi dopo il debutto statunitense, arriva giovedì 11 luglio Welcome Home, thriller erotico con Emily Ratajkowski, Aaron Paul e Riccardo Scamarcio. Pur essendo un prodotto interamente statunitense, il film è stato girato in Italia, per la precisione a Todi e nella campagna umbra; a dirigere la pellicola è George Ratcliff, che nel 2007 aveva catturato l’attenzione di pubblico e di critica con Joshua, un thriller ...

«Welcome Home» - il film con Aaron Paul - Emily Ratajkowski e Riccardo Scamarcio : Welcome Home: il nuovo film con Scamarcio, Ratajkowski e PaulWelcome Home: il nuovo film con Scamarcio, Ratajkowski e PaulWelcome Home: il nuovo film con Scamarcio, Ratajkowski e PaulWelcome Home: il nuovo film con Scamarcio, Ratajkowski e PaulWelcome Home: il nuovo film con Scamarcio, Ratajkowski e PaulWelcome Home: il nuovo film con Scamarcio, Ratajkowski e PaulWelcome Home: il nuovo film con Scamarcio, Ratajkowski e PaulWelcome Home: il nuovo ...