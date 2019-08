Volley | Preolimpico 2019 | Italia-Serbia | gli slavi ai raggi X Una corazzata che fa

Volley - Preolimpico 2019 : Italia-Serbia - la partita della vita. Azzurri - serve l’impresa per volare a Tokyo! Battaglia biblica a Bari : La partita dell’anno, uno degli incontri più importanti della storia per il nostro movimento, una delle sfide più determinanti per il futuro della pallavolo italiana, uno dei confronti più aspri e intensi delle ultime stagioni. Tutto questo (e molto altro) è Italia-Serbia, lo scontro diretto che vale la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: questa sera (ore 21.15) andrà in scena una Battaglia campale al PalaFlorio di Bari, tutto si ...

LIVE Italia-Serbia - Preolimpico Volley 2019 in DIRETTA : orario d’inizio - canale tv - streaming e programma : Siamo giunti al giorno della verità, l’Italia sfiderà la Serbia. La vincitrice di questa gara otterrà l’ambitissimo pass per Tokyo 2020. Questo torneo Preolimpico ha regalato sin qui tantissime emozioni ma il match più importante è quello fissato per questa sera alle ore 21.15. A spingere la squadra di casa ci penserà il caldissimo pubblico del PalaFlorio di Bari. Gli azzurri dovranno sfruttare al massimo le proprie possibilità ...

Italia-Serbia Volley - Preolimpico 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi domenica 11 agosto si gioca Italia-Serbia, match valido per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Al PalaFlorio di Bari andrà in scena lo scontro diretto che mette in palio l’unico pass a disposizione per la prossima rassegna a cinque cerchi, la partita più importante dell’anno con vista sui Giochi: è l’incontro da non sbagliare, quello da cui potrebbe dipendere l’intero quadriennio e gli azzurri avranno il ...

Volley - Preolimpico 2019 : il calendario delle partite di oggi (11 agosto). Programma - orari - tv - streaming e palinsesto : Finalmente la giornata decisiva per la qualificazione a Tokyo 2020 dell’Italia. Gli azzurri questa sera, come sempre alle ore 21.15, affronteranno nell’ultima giornata del torneo Preolimpico la Serbia. Sarà questo il match che determinerà la squadra che conquisterà il pass per la manifestazione a cinque cerchi. L’altra gara del gruppo C, decisamente meno interessante, sarà Camerun-Australia prevista alle ore 18. Ad aprire la ...

Volley - Preolimpico 2019. Italia-Australia 3-2 - Juantorena : “L’abbiamo portata a casa. Con la Serbia sarà una battaglia” : Serata al cardiopalma per l’Italia che ha sconfitto l’Australia per 3-2 nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, gli azzurri hanno sofferto tantissimo contro i Canguri ma sono riusciti a spuntarla e ora si avvicinano al decisivo scontro diretto con la Serbia che metterà in palio il pass per la rassegna a cinque cerchi. Di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della ...

Volley - Preolimpico 2019 : l’Italia si qualifica alle Olimpiadi 2020 se… Scontro diretto con la Serbia : risultati e combinazioni : L’Italia deve battere la Serbia per qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La partita che andrà in scena domenica 11 agosto (ore 21.15) a Bari è un vero e proprio Scontro diretto, le due squadre si presentano all’incontro forti di due vittorie a testa e dunque il discorso è molto semplice: chi vince stacca il pass per la rassegna a cinque cerchi, chi perde sarà costretto a disputare il torneo europeo di gennaio 2020 che metterà ...

LIVE Italia-Australia 3-2 Volley - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 15-13 al quinto - gli azzurri scacciano i fantasmi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.53 Grazie per averci seguito, appuntamento a domenica 11 agosto per Italia-Serbia: chi vince va a Tokyo. 23.51 Top-scorer Juantorena con 22 punti (60,7% in attacco), 14 per Zaytsev (48,1%), sostituito da Nelli nel quarto set: l’opposto ha cambiato la partita (eloquente un mostruoso 87,5%, 7 attacchi su 8 a segno). 8 muri per Piano, inspiegabilmente sostituito nel corso del quarto ...

LIVE Italia-Australia 2-2 Volley - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 8-7 - finale palpitante : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out Australia, poi ci sarà Nelli in battuta. 11-10 Ricezione problematica di Antonov, poi mani fuori di Nelli. 10-10 E invece Russo batte malissimo e la manda fuori. 10-9 In rete la battuta di Williams. Servirebbero un muro o un ace. 9-9 Smith a segno. L’Australia, che è già fuori da Tokyo in questo torneo, sta dando l’anima. 9-8 In rete la battuta flottante di Weir. 8-8 ...

LIVE Italia-Australia 2-2 Volley - Preolimpico 2019 in DIRETTA : si decide tutto al tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Sprechiamo tutto. In rete il contrattacco di Juantorena. 1-0 Juantorena riceve e poi attacca in diagonale al centro. 23.29 L’ingresso di Nelli per uno spento Zaytsev ha cambiato il volto della squadra. Non convince invece la scelta di inserire Russo per Piano: il centrale era stato il migliore in campo con 11 punti (ma ben 8 muri!). 23.28 La situazione. Se l’Italia vincerà 3-2 ...

LIVE Italia-Australia 1-2 Volley - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 8-7 - battaglia contro gli spettri nel quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-7 In rete la battuta di Dosanjh. Time-out tecnico. 7-7 Esce la battuta di Zaytsev. Questi errori pesano triplo. 7-6 Non c’è nessun tocco a muro. 7-6 Williams attacca fuori. C’è la richiesta di moviola per un tocco a muro. 6-6 Altro muro di Anzani su Williams. 5-6 Muro di Anzani su Weir. 4-6 Diagonale di Antonov. 3-6 In rete anche il servizio debole di Piano. Ci siamo già ...

LIVE Italia-Australia 1-1 Volley - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 13-16 - gli azzurri vedono i fantasmi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-16 Walker serve fuori. Entra Nelli per la battuta, una scelta che profuma di disperazione. 13-16 Attacco di Smith, secondo time-out tecnico. 13-15 Anzani si inventa un punto di tocco, ma Antonov sta continuando a ricevere malissimo, per usare un eufemismo… 12-15 In rete la battuta di Zaytsev. 12-14 Attacco sporco di Zaytsev. Amici, sarà durissima vincere questa partita, perché ...

LIVE Italia-Australia 1-1 Volley - Preolimpico 2019 in DIRETTA : arriva il pari per gli azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia-Australia 1-1. Senza fare nulla di trascendentale, gli azzurri hanno trovato il pari contro gli oceanici trascinati da Williams. 25-19 Lanza chiude il secondo set, arriva il pareggio dell’Italia. 24-19 Altro mani fuori di Zaytsev, che finalmente si sta sbloccando. 23-19 Primo tempo di O’dea. 23-18 Mani fuori di Zaytsev in rigiocata. 22-18 Diagonale di Juantorena. 21-18 Mani ...

LIVE Italia-Australia 0-1 Volley - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 13-9 nel secondo parziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-14 Troppo morbido l’attacco di Lanza, Williams ci punisce ancora. Non ci siamo… 15-13 Esce la battuta di Zaytsev. L’Italia non riesce a trovare un minimo di continuità nel suo gioco. 15-12 Diagonale di Zaytsev strettissimo. 14-12 Primo tempo di O’dea. E’ equilibrato anche questo secondo parziale… 14-11 In rete la battuta di Williams. 13-11 Invasione di ...