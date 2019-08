Volley | Juantorena | “Ho preso l’ultimo treno | ci vediamo a Tokyo” Antonov | “Che gruppo”

Volley - Preolimpico 2019. Italia-Australia 3-2 - Juantorena : “L’abbiamo portata a casa. Con la Serbia sarà una battaglia” : Serata al cardiopalma per l’Italia che ha sconfitto l’Australia per 3-2 nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, gli azzurri hanno sofferto tantissimo contro i Canguri ma sono riusciti a spuntarla e ora si avvicinano al decisivo scontro diretto con la Serbia che metterà in palio il pass per la rassegna a cinque cerchi. Di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della ...

Volley - Preolimpico 2019 : Italia-Camerun 3-0 - le pagelle degli azzurri. Giannelli e Lanza i migliori - Zaytsev e Juantorena umani : L’Italia ha sconfitto il Camerun con un rapido 3-0 nel match d’apertura del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, gli azzurri si sono imposti al PalaFlorio di Bari senza offrire un gioco perfetto ma l’importante era rompere il ghiaccio in attesa delle sfide più probanti contro Australia e Serbia. Di seguito le pagelle dei ragazzi del CT Chicco Blengini. pagelle Italia-Camerun 3-0: SIMONE Giannelli: 7. Nel ...

Volley - Preolimpico 2019 : i convocati dell’Italia e i numeri di maglia - 9 a Zaytsev e 5 a Juantorena : Giornata di vigilia per l’Italia di Volley maschile che nel weekend disputerà il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la nostra Nazionale scenderà in campo al PalaFlorio di Bari per affrontare Camerun, Australia e Serbia: soltanto la prima classificata del girone pugliese staccherà il biglietto a cinque cerchi. Gli azzurri dovrebbero giocarsela con gli slavi nello scontro diretto di domenica 11 agosto ma attenzione a non ...

Volley - Preolimpico 2019. Juantorena : “Voglio prendermi la qualificazione - mio ultimo treno per i Giochi”. Antonov e Anzani : “Step by step” : L’Italia si sta avvicinando a grandi passi al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo al PalaFlorio di Bari nel weekend del 9-11 agosto per affrontare nell’ordine Camerun, Australia e Serbia: tutto dovrebbe decidersi nello scontro diretto contro gli slavi anche se la nostra Nazionale non dovrà comunque sottovalutare gli impegni contro gli aussies e ...

Volley - Preolimpico 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Zaytsev e Juantorena i pilastri per sognare l’impresa : L’Italia affronterà Serbia, Australia e Camerun nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che si disputerà al PalaFlorio di Bari nel weekend del 9-11 agosto. La nostra Nazionale andrà a caccia del pass a cinque cerchi, gli africani e gli aussies non dovrebbero creare particolari grattacapi e dunque è molto probabile che tutto si deciderà nello scontro diretto contro gli slavi che metterà in palio l’unico biglietto per ...

Volley - Italia sconfitta dalla Slovenia : Zaytsev e compagni ko verso il preolimpico - riposo per Juantorena : Brutta sconfitta per l’Italia nella seconda amichevole di avvicinamento al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri sono stati battuti dalla Slovenia per 3-1 (25-15; 25-18; 17-25; 27-25) al PalaTricalle di Chieti, il sestetto era riuscito ad avere la meglio sui balcanici con lo stesso punteggio due giorni fa ma oggi si è dovuto inchinare contro la formazione guidata da coach Giuliani. Sotto 2-0 i ragazzi del CT ...