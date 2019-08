Volley | Italia alle Olimpiadi per la 12^ volta consecutiva! Tutti i precedenti | a Tokyo

Volley - Preolimpici 2019 : i risultati di oggi (11 agosto). 6 qualificate ai Giochi : Italia in festa con Brasile - Polonia - USA - Russia e Argentina : Si sono conclusi i tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley maschile, in questo fine settimana si sono assegnati sei pass: soltanto le vincitrici dei sei gironi hanno staccato il biglietto per la rassegna a cinque cerchi. Gli USA hanno liquidato l’Olanda e hanno sbrigato la pratica, tutto facile per la Russia contro l’Iran, l’Argentina chiude i conti mentre la Polonia conquista il ...

LA CRONACA DI ITALIA-Serbia 3-0 LA CRONACA DI AUSTRALIA-CAMERUN 3-0 TUTTI I QUALIFICATI DELL'ITALIA A TOKYO 2020 22.59: Fra un mese c'è un Europeo da giocare e da provare a vincere. L'appuntamento è per questa altra grande manifestazione della lunga estate azzurra. Grazie per averci seguito e buonanotte agli appassionati del volley 22.57: E' stata una serata splendida, ...

Fate le valigie - si parte per Tokyo! L’Italia del Volley travolge la Serbia : azzurri diretti alle Olimpiadi 2020 : L’Italia di pallavolo maschile stacca il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: gli azzurri superano in 3 set la Serbia e si aggiudicano il torneo preolimpico di Bari PalaFlorio di Bari gremito all’inverosimile per quella che, a conti fatti, è la partita di pallavolo più importante dell’anno. Italia e Serbia, dopo due vittorie a testa, si giocano il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: chi vince può già prenotare l’aereo, chi perde dovrà ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Anche gli azzurri del Volley staccano il pass! : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

19-17 Occasione persa dall'Italia. Non così!! Juantorena spreca la free ball e Kovacevic ci punisce in pipe 19-16 Il tocco di primo tempo di Anzani 18-16 Luburic vincente da zona 4 18-15 Zaytseeeeeeeeeeev!!! Vincente da seconda linea con il muro a uno in diagonale 17-15 Kovacevic sulle mani alte del muro da zona 4 17-14 GIANNELLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! COSA HA ...

11-9 La pipe di Ivovic 11-8 In rete il contrattacco di Luburic 10-8 Juantorenaaaaaa!!! Vincente da zona 4 9-8 Ivovic vincente da zona 3, non è una pipe vera e propria 9-7 In rete la battuta ddella Serbia 8-7 Mano out da seconda linea di Luburic 8-6 La diagonale strettissima di Antonov da zona 4 dopo l'errore di Jovovic 7-6 Out la battuta di Ivovic 6-6 Mano out di Ivovic da zona 4 6-5 ...

1-2 Ace Kovacevic 1-1 Il primo tempo di Lisinac. In panchina Atanasijevic 1-0 Muroooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiii 25-15 Out Atanasijevic da zona 2!!! L'Italia porta a cxasa il primo set ma non deve perdere concentrazione perchè la Serbia non potrà sbagliare così tanto anche nei prossimi set 24-16 Primo tempo di Anzani!!! 23-16 In rete la battuta di Giannelli 23-15 ...

20.53 Ci sono 34 precedenti tra le due squadre, 19 successi per l'Italia tra cui l'ultimo in Nations League ma non erano in campo i titolari delle due formazioni. L'ultimo precedente di peso è quello dei Mondiali 2018, la Serbia si impose per 3-0 a Torino. 20.51 Entrambe le squadre hanno vinto i primi due incontri contro Australia e Camerun. L'Italia ieri sera ha ...

La presentazione della partita – L'Italia si qualifica alle Olimpiadi se… – La Serbia ai raggi X – Sestetti titolari e probabili formazioni Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: al PalaFlorio di Bari si gioca la partita più importante dell'anno, lo scontro diretto che mette ...

Volley - Preolimpico 2019 : Italia - come si batte la Serbia? Tutte le chiavi tattiche - serve l’impresa per volare a Tokyo : come si può battere la Serbia? Questo è l’interrogativo che si sta ponendo la Nazionale Italiana di Volley maschile in vista della partita di questa sera (ore 21.15) valida per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: chi vince vola in Giappone, chi perde sarà costretto a passare dal durissimo torneo europeo di gennaio 2020. L’incontro più importante dell’anno si preannuncia estremamente combattuto, gli azzurri devono ...

Volley - Preolimpico 2019 : i precedenti fra Italia e Serbia. C’è l’incubo dei Mondiali 2018 da spazzare via : Italia e Serbia si stanno preparando per la battaglia campale di questa sera, lo scontro diretto che mette in palio la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: chi vince stacca il pass per la rassegna a cinque cerchi, chi perde viene rimandato al torneo europeo 2020. Al PalaFlorio di Bari andrà in scena la partita più importante dell’anno per entrambe le Nazionali di Volley maschile, due eterne rivali che si sono fronteggiate più volte ...

Volley - Preolimpico 2019 : Italia-Serbia - gli slavi ai raggi X. Una corazzata che fa paura - ma c’è qualche punto debole : Italia-Serbia, la partita più importante dell’anno: tutto o niente. Le due squadre si affronterannno questa sera (ore 21.15) al PalaFlorio di Bari nel match che mette in palio la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: chi vince stacca il biglietto per il Giappone, chi perde verrà rimandato al difficile torneo europeo di gennaio 2020 dove sicuramente ci saranno Francia, Slovenia, Belgio, Germania e verosimilmente anche l’Olanda. ...

Volley - Preolimpico 2019 : Italia-Serbia - la partita della vita. Azzurri - serve l’impresa per volare a Tokyo! Battaglia biblica a Bari : La partita dell’anno, uno degli incontri più importanti della storia per il nostro movimento, una delle sfide più determinanti per il futuro della pallavolo italiana, uno dei confronti più aspri e intensi delle ultime stagioni. Tutto questo (e molto altro) è Italia-Serbia, lo scontro diretto che vale la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: questa sera (ore 21.15) andrà in scena una Battaglia campale al PalaFlorio di Bari, tutto si ...