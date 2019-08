VIDEO Romano Fenati Moto3 | GP Austria 2019 | “Sono contentissimo | vittoria inseguita a

Fonte : oasport

(Di domenica 11 agosto 2019)ha vinto il GP d’, tappa del Mondiale MotoGP che si è corta sul circuito di Spielberg. Grande ritorno al successo per l’ascolano dopo i fatti di Misano dello scorso anno, entusiasmo a mille per il centauro italiano che ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky: “Abbiamo cercato tanto questa, sono. Questa era una delle poche piste in cui non eravamo mai saliti sul podio, farlo con pole position eè il top. Sono riuscito a spingere forte senza troppi disturbi, ho fatto il mio passo. Ora il peso è che bisogna continuare, sono a 88 punti da Dalla Porta e ora sono nono: sicuramente non sarà facile ma secondo me potrei essere una pedina che può dare fastidio“. Di seguito ilcon le dichiarazioni diDICHIARAZIONI: Clicca qui per ...

