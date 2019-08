VIDEO MotoGP | Valentino Rossi GP Austria 2019 | “Erano due mesi che ero preoccupato

MotoGp – Dovi vs Marquez - alla fine la spunta Andrea : le reazioni dai box Ducati e Honda dopo l’ultima curva al Red Bull Ring [VIDEO] : Dall’Igna euforico, Santi Hernandez deluso: le differenti reazioni dai box Ducati e Honda dopo l’ultima curva del Gp d’Austria Dovizioso ha regalato oggi alla Ducati una specialissima vittoria, beffando nuovamente, come due anni fa, Marc Marquez all’ultima curva del Red Bull Ring. Il forlivese ha riportato il team di Borgo Panigale sul gradino più alto del podio al Gp d’Austria, beffando il suo rivale della ...

VIDEO MotoGP - GP Austria 2019 : Andrea Dovizioso in trionfo - la premiazione sul podio e l’Inno di Mameli : Domenica indimenticabile per Andrea Dovizioso che ha vinto il GP d’Austria 2019 grazie a un bellissimo sorpasso su Marc Marquez all’ultima curva, il forlivese si è imposto sul traguardo del circuito di Spielberg grazie a una manovra da fuoriclasse che ha letteralmente stupido lo spagnolo. Seconda vittoria stagionale per il centauro della Ducati che ha minato alcune certezze del fuoriclasse della Honda. Dovizioso è poi salito sul ...

MotoGp – Dovizioso beffa Marquez all’ultima curva : l’esultanza di Tardozzi al Red Bull Ring è… esplosiva [VIDEO] : Davide Tardozzi non trattiene la gioia: l’esultanza folle del team manager Ducati per la vittoria di Dovizioso al Gp d’Austria Una vittoria pazzesca, quella di oggi di Andrea Dovizioso al Red Bull Ring: il forlivese ha riportato la Ducati sul gradino più alto del podio, aggiudicandosi il Gp d’Austria grazie ad un pazzo sorpasso su Marc Marquez all’ultima curva dopo una bagarre spettacolare. Un trionfo speciale per ...

VIDEO MotoGP - GP Austria 2019 : highlights e sintesi. Dovizioso vince - sorpasso cosmico su Marquez! Valentino Rossi rimonta : A Spielberg è andato in scena un pirotecnico GP d’Austria 2019, la tappa del Mondiale MotoGP corsa oggi pomeriggio è stata davvero spettacolare. Andrea Dovizioso ha vinto grazie a un sorpasso stellare all’ultima curva su Marc Marquez, una manovra davvero da urlo messa in atto dal centauro della Ducati che ha sorpreso il Campione del Mondo guadagnandosi un successo davvero di lusso. Valentino Rossi ha concluso al quarto posto grazie a ...

VIDEO MotoGP - GP Austria 2019 : Jack Miller esagera e scivola in curva 9 : Dopo il buonissimo podio di Brno il britannico Jack Miller ha visto svanire le sue chance di ripetere il risultato anche nel GP d’Austria per via di una scivolata in curva 9 quando mancavano 21 tornate alla fine della corsa. Il britannico della Pramac, dopo il tormentato weekend con le voci un possibile scambio con Jorge Lorenzo smentite proprio questa mattina dal suo box, ha pagato un’eccessiva aggressività, perdendo ...

VIDEO MotoGP - GP Austria 2019 : il corpo a corpo tra Dovizioso e Marquez - il duello per la vittoria : Andrea Dovizioso e Marc Marquez hanno scritto quest’oggi una pagina indelebile di motociclismo al Red Bull Ring di Spielberg con un duello fenomenale per la vittoria nel Gran Premio d’Austria 2019. Alla fine l’ha spuntata il forlivese della Ducati proprio con un sorpasso all’ultima curva, ma la bagarre vera e propria tra i due si è accesa a tre giri dalla fine con una serie di sorpassi e contro sorpassi da brivido. Di ...

VIDEO MotoGP - GP Austria : duello Dovizioso-Marquez - le ultime curve e il sorpasso per la vittoria : Il duello tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez ha regalato una vera e propria scarica di adrenalina a tutti nel corso del Gran Premio di Austria 2019 della MotoGP. I due campioni si sono sfidati sin dai primi chilometri della gara del Red Bull Ring, per arrivare ad un finale davvero clamoroso. Le ultime curve hanno messo in mostra uno spettacolo incredibile, con Marquez che provava la fuga, ma con il romagnolo che non ha mollato e ha compiuto un ...

VIDEO MotoGP - Jack Miller rinnova con Ducati Pramac per il 2020 : Nel corso del weekend del GP d’Austria 2019 sono sorte moltissime voci che riguardavano un possibile ritorno dello spagnolo Jorge Lorenzo in Ducati durante la prossima stagione, come compagno di Francesco Bagnaia nel team Pramac; la situazione ipotetica vedeva il britannico al passaggio in Honda al fianco di Marc Marquez ma abbastanza celermente la scuderia italiana ha deciso di mettere a tacere tutte le voci confermando Miller e ponendo ...

MotoGp – Si spengono i semafori al Red Bull Ring : il VIDEO della partenza del Gp d’Austria : partenza subito emozionante al Red Bull Ring: il Gp d’Austria inizia con tanto spettacolo Dopo lo spettacolo delle gare di Moto3 e Moto2, vinte rispettivamente da Fenati e Binder, il Red Bull Ring è pronto per vedere battagliare in pista i campioni della MotoGp. semafori spenti a Spielberg: ha inizio il Gp d’Austria! Ottima partenza, dalla pole position, di Marc Marquez, bene anche Dovizioso, che è balzato subito al secondo ...

Motogp/ Streaming VIDEO e tv gara Gp Austria 2019 Zeltweg - oggi 11 agosto - : Motogp Streaming video e tv SkyGo gara Gp Austria 2019 Zeltweg: gli orari tv, come seguire su Sky e Tv8 gli eventi in programma, oggi domenica 11 agosto,.

VIDEO Danilo Petrucci MotoGP - GP Austria 2019 : “Partirò motivato per riscattarmi dopo la caduta di oggi” : Non sono state qualifiche da incorniciare per Danilo Petrucci quelle del GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Spielberg il centauro umbro ha concluso in dodicesima posizione, pagando a caro prezzo le conseguenze di una caduta che gli ha precluso la possibilità di lottare per le prime posizioni. Per questo, è atteso a una corsa in rimonta domani, dove soprattutto i primi giri saranno importanti. Di ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Austria : “Volere fare 1 : 22.9 ma mi sono calmato - conta la gara” : Pole position per Marc Marquez che domani scatterà davanti a tutti in occasione del GP di Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Dominio totale per lo spagnolo che ha rifilato quattro decimi di distacco a Fabio Quartararo e Andrea Dovizioso, il centauro della Honda è naturalmente il grande favorito per il successo ma non dovrà sottovalutare la concorrenza. Il Campione del Mondo ha analizzato la sua gara ai microfoni di Sky: “Questa pista ...

VIDEO MotoGP - GP Austria 2019 : highlights e momenti salienti. Marquez conquista la 59^ pole - Valentino Rossi 10° : Spettacolari qualifiche del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP che entra nella seconda parte della sua stagione. Pomeriggio rovente a Spielberg dove Marc Marquez ha fatto la voce grossa stampando il miglior tempo e conquistando così la pole position, 59esima partenza al palo per lo spagnolo che ha battuto lo storico record di Doohan. Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare della terza piazza alle spalle anche di Fabio ...

VIDEO MotoGP - GP Austria 2019 : highlights e sintesi delle qualifiche. Marquez in pole - Dovizioso terzo - Valentino Rossi 3° : Oggi pomeriggio si sono disputate le qualifiche del GP d’Austria 2019, Marc Marquez ha dominato il turno e ha conquistato la pole position come da pronostico della vigilia. Show assoluto dello spagnolo che ha rifilato oltre quattro decimi di distacco a Fabio Quartararo e ad Andrea Dovizioso, ottimo terzo e domani potenzialmente in grado di sfidare il Campione del Mondo per il successo a Spielberg. Valentino Rossi si è dovuto accontentare ...