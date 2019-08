VIDEO MotoGP | Jack Miller rinnova con Ducati Pramac per il 2020

Fonte : oasport

(Di domenica 11 agosto 2019) Nel corso del weekend del GP d’Austria 2019 sono sorte moltissime voci che riguardavano un possibile ritorno dello spagnolo Jorge Lorenzo indurante la prossima stagione, come compagno di Francesco Bagnaia nel team; la situazione ipotetica vedeva il britannico al passaggio in Honda al fianco di Marc Marquez ma abbastanza celermente la scuderia italiana ha deciso di mettere a tacere tutte le voci confermandoe ponendo fine del tutto a questa breve telenovela; non è ancora arrivata la firma ufficiale ma come conferma Paolo Campinoti, amministratore delegato di, l’accordo tra le parti è stato raggiunto e quindi a questo punto per Lorenzo si profila il proseguimento del suo impegno con HRC.CONPER ILTwitter: MickBrug Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

