VIDEO MotoGP | GP Austria 2019 | Jack Miller esagera e scivola in curva 9

VIDEO MotoGP - GP Austria 2019 : il corpo a corpo tra Dovizioso e Marquez - il duello per la vittoria : Andrea Dovizioso e Marc Marquez hanno scritto quest’oggi una pagina indelebile di motociclismo al Red Bull Ring di Spielberg con un duello fenomenale per la vittoria nel Gran Premio d’Austria 2019. Alla fine l’ha spuntata il forlivese della Ducati proprio con un sorpasso all’ultima curva, ma la bagarre vera e propria tra i due si è accesa a tre giri dalla fine con una serie di sorpassi e contro sorpassi da brivido. Di ...

VIDEO MotoGP - GP Austria : duello Dovizioso-Marquez - le ultime curve e il sorpasso per la vittoria : Il duello tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez ha regalato una vera e propria scarica di adrenalina a tutti nel corso del Gran Premio di Austria 2019 della MotoGP. I due campioni si sono sfidati sin dai primi chilometri della gara del Red Bull Ring, per arrivare ad un finale davvero clamoroso. Le ultime curve hanno messo in mostra uno spettacolo incredibile, con Marquez che provava la fuga, ma con il romagnolo che non ha mollato e ha compiuto un ...

VIDEO MotoGP - Jack Miller rinnova con Ducati Pramac per il 2020 : Nel corso del weekend del GP d’Austria 2019 sono sorte moltissime voci che riguardavano un possibile ritorno dello spagnolo Jorge Lorenzo in Ducati durante la prossima stagione, come compagno di Francesco Bagnaia nel team Pramac; la situazione ipotetica vedeva il britannico al passaggio in Honda al fianco di Marc Marquez ma abbastanza celermente la scuderia italiana ha deciso di mettere a tacere tutte le voci confermando Miller e ponendo ...

MotoGp – Si spengono i semafori al Red Bull Ring : il VIDEO della partenza del Gp d’Austria : partenza subito emozionante al Red Bull Ring: il Gp d’Austria inizia con tanto spettacolo Dopo lo spettacolo delle gare di Moto3 e Moto2, vinte rispettivamente da Fenati e Binder, il Red Bull Ring è pronto per vedere battagliare in pista i campioni della MotoGp. semafori spenti a Spielberg: ha inizio il Gp d’Austria! Ottima partenza, dalla pole position, di Marc Marquez, bene anche Dovizioso, che è balzato subito al secondo ...

Motogp/ Streaming VIDEO e tv gara Gp Austria 2019 Zeltweg - oggi 11 agosto - : Motogp Streaming video e tv SkyGo gara Gp Austria 2019 Zeltweg: gli orari tv, come seguire su Sky e Tv8 gli eventi in programma, oggi domenica 11 agosto,.

VIDEO Danilo Petrucci MotoGP - GP Austria 2019 : “Partirò motivato per riscattarmi dopo la caduta di oggi” : Non sono state qualifiche da incorniciare per Danilo Petrucci quelle del GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Spielberg il centauro umbro ha concluso in dodicesima posizione, pagando a caro prezzo le conseguenze di una caduta che gli ha precluso la possibilità di lottare per le prime posizioni. Per questo, è atteso a una corsa in rimonta domani, dove soprattutto i primi giri saranno importanti. Di ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Austria : “Volere fare 1 : 22.9 ma mi sono calmato - conta la gara” : Pole position per Marc Marquez che domani scatterà davanti a tutti in occasione del GP di Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Dominio totale per lo spagnolo che ha rifilato quattro decimi di distacco a Fabio Quartararo e Andrea Dovizioso, il centauro della Honda è naturalmente il grande favorito per il successo ma non dovrà sottovalutare la concorrenza. Il Campione del Mondo ha analizzato la sua gara ai microfoni di Sky: “Questa pista ...

VIDEO MotoGP - GP Austria 2019 : highlights e momenti salienti. Marquez conquista la 59^ pole - Valentino Rossi 10° : Spettacolari qualifiche del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP che entra nella seconda parte della sua stagione. Pomeriggio rovente a Spielberg dove Marc Marquez ha fatto la voce grossa stampando il miglior tempo e conquistando così la pole position, 59esima partenza al palo per lo spagnolo che ha battuto lo storico record di Doohan. Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare della terza piazza alle spalle anche di Fabio ...

VIDEO MotoGP - GP Austria 2019 : highlights e sintesi delle qualifiche. Marquez in pole - Dovizioso terzo - Valentino Rossi 3° : Oggi pomeriggio si sono disputate le qualifiche del GP d’Austria 2019, Marc Marquez ha dominato il turno e ha conquistato la pole position come da pronostico della vigilia. Show assoluto dello spagnolo che ha rifilato oltre quattro decimi di distacco a Fabio Quartararo e ad Andrea Dovizioso, ottimo terzo e domani potenzialmente in grado di sfidare il Campione del Mondo per il successo a Spielberg. Valentino Rossi si è dovuto accontentare ...

VIDEO Marc Marquez - lo stile di guida rivoluzionario dello spagnolo che sta uccidendo la MotoGP : Marc Marquez continua a stupire e conquista la settima pole stagionale nel GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Spielberg l’iberico ha impressionato ancora una volta con il suo stile di guida così diverso, che di fatto ha cambiato completamente l’approccio alla classe regina. Aggredendo ogni curva e frenando sempre oltre, Il n.93 riesce a far girare la sua Honda come nessun altro con il ...

VIDEO Danilo Petrucci MotoGP - GP Austria 2019 : “Sono contento ma questa pista è ostica” : Giornata nella media per Danilo Petrucci che ha svolto un buon lavoro nelle prove libere del GP d’Austria, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati ha analizzato la sua giornata ai microfoni di Sky: “Sono contento, ma questa pista è ostica con dei lunghi rettilinei e io perdo un po’ di aerodinamica: stiamo cercando di migliorare in frenata per recuperare del tempo, stiamo facendo un buon lavoro. Ho fatto bene con le ...

VIDEO MotoGP - GP Austria 2019 : i momenti salienti e gli highlights delle prove libere. Marquez davanti a tutti : Marc Marquez ha siglato il miglior tempo nelle prove libere del GP di Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo si è imposto nella sessione del pomeriggio prevalendo nei confronti di Maverick Vinales mentre Andrea Dovizioso aveva primeggiato al mattino e ha poi chiuso col nono posto complessivo a causa di una caduta nel finale della FP2. Venerdì complicato per Valentino Rossi che non è andato oltre l’undicesima posizione e al ...

VIDEO Andrea Iannone MotoGP - GP Austria : “La mia carriera non è finita - voglio tornare al top” : Periodo davvero difficile quello di Andrea Iannone, che sta vivendo una stagione sempre nelle retrovie con la Aprilia e soprattutto nelle prove odierne l’abruzzese ha mostrato segnali di totale sfiducia sulla competitività del mezzo che guida con evidenti gesti dopo un paio di brutte imbarcate consecutive. Nel giorno del suo compleanno l’ex Ducati è stato intervistato dai microfoni Sky, non celando la delusione per l’annata in ...

VIDEO MotoGP Marc Marquez : “Ho provato delle novità - siamo molto vicini a Dovizioso” : Marc Marquez prosegue nel suo momento di forma strepitoso e chiude al comando anche la prima giornata del Gran Premio di Austria 2019 della MotoGP. Lo spagnolo, dopo le vittorie del Sachsenring e Brno è partito fortissimo anche nel weekend del Red Bull Ring, centrando il miglior tempo delle prime due sessioni di prove libere e lavorando nel migliore dei modi sulla sua Honda. Secondo quanto rivelato a Sky Sport, infatti, il campione del mondo ha ...