VIDEO – Marco D’Amore canta Pino Daniele con Paola Turci

VIDEO Marco Polastri - 360 km in bicicletta da Brno allo Spielberg per il GP d’Austria : la storia del meccanico della Ducati : Marco Polastri si è reso protagonista di una bella impresa sportiva: il meccanico della Ducati Pramac si è trasferito in bicicletta da Brno a Spielberg, dalla Repubblica Ceca all’Austria per svolgere il proprio lavoro tra il GP di Repubblica Ceca e il GP d’Austria. Come ha dichiarato ai microfoni Sky, ha percorso 360 km in tre giorni: subito dopo i Test di Brno è partito alla volta dello Spielberg e con grande disinvoltura si è ...

Gianmarco Tamberi - che fenomeno… nel basket! Finta spezza caviglie e tripla : il pubblico impazzisce [VIDEO] : Gianmarco Tamberi fa impazzire il pubblico del #GGG, torneo di beneficenza organizzato insieme a Datome e Paltrinieri: il saltatore azzurro firma una tripla clamorosa che diventa virale sui social Fenomeno dell’atletica italiana, ma con una carriera da ‘cestista mancato’. La passione per il basket di Gianmarco Tamberi è cosa nota, ma il saltatore azzurro possiede anche un talento niente male. Lo ha dimostrato durante il #GGG, torneo di ...

Marco Carta e il furto delle magliette : acquisiti i filmati della VIDEOsorveglianza : Il pm di Milano Nicola Rossato ha effettuato, in vista del processo fissato per il prossimo 20 settembre, indagini integrative per far luce sul furto di magliette avvenuto lo scorso 31 maggio alla Rinascente di Milano e per il quale sono imputati il cantante Marco Carta e la 53enne Fabiana Muscas. Da quanto si è saputo, come riporta l’Ansa, il pm ha acquisito le immagini delle telecamere del grande magazzino milanese e ha sentito come ...

Foto e VIDEO del concerto di Marco Mengoni a Fontanellato - al via Fuori Atlantico Tour : Il concerto di Marco Mengoni a Fontanellato apre ufficialmente la serie di spettacoli che l'artista di Ronciglione ha pensato per la sessione estiva a supporto del nuovo album di inediti che ha rilasciato nel mese di novembre. Il Tour si è aperto in una location molto particolare, quella del Labirinto della Masone di Fontanellato, nel quale ha portato la musica di Atlantico in uno scenario che richiama il dichiarato impegno per l'ambiente ...

Marco Carta - arrivano i filmati della VIDEOsorveglianza : Lo scorso 1 giugno Marco Carta è stato arrestato presso la Rinascente in Duomo dalla polizia locale di Milano per il furto di sei magliette del valore complessivo di 1200 euro. L'uomo era stato fermato con l'infermiera e fan Fabiana Muscas.Il cantante era stato poi liberato ma dovrà comunque affrontare un processo a settembre. Il Giornale riferisce che adesso sarebbero spuntati i filmati della videosorveglianza: “Questo materiale dovrebbe ...

Marco Carta - nuovi VIDEO del furto alla Rinascente/ Indagini integrative dei pm : Marco Carta, spuntano nuovi video del presunto furto: Indagini integrative da parte del pubblico ministero in vista del processo

Marco Liorni a TvBlog : "Contento di Reazione a Catena - stiamo lavorando ad alcune novità per Italia sì" (VIDEO) : Reazione a Catena, Italia Sì e un auspicio per il futuro: di tutto questo ha parlato Marco Liorni, intervistato ieri da TvBlog in occasione dei palinsesti Rai 2019-20.Marco Liorni benvenuto su TvBlog. Iniziamo con un bilancio della tua esperienza a Reazione a Catena, dopo un mese...prosegui la letturaMarco Liorni a TvBlog: "Contento di Reazione a Catena, stiamo lavorando ad alcune novità per Italia sì" (video) pubblicato su TvBlog.it 10 luglio ...

Maltempo a Venezia - nave da crociera sbanda a pochi metri da piazza San Marco : tutte le immagini della Costa Deliziosa che sfiora uno yacht e la riva [FOTO e VIDEO] : Altre incredibili immagini della tragedia sfiorata ieri a Venezia, quando la nave da crociera Costa Deliziosa ha rischiato di finire contro la riva sbandando nei pressi del bacino San Marco, mentre sulla città infuriava una burrasca di grandine e vento. Secondo le informazioni fornite della Capitaneria di Porto, la prua della nave ha letteralmente sfiorato uno yacht ancorato in riva Sette Martiri, e altre imbarcazioni del servizio pubblico di ...

Burrasca a Venezia - nave sbanda a San Marco : panico sui vaporetti /VIDEO : Una nave della Costa Crociere ha rischiato di finire contro la riva oggi 7 luglio a Venezia sbandando poco dopo il bacino San Marco, mentre sulla città infuriava una Burrasca di grandine e vento. La prua della nave sarebbe arrivata a sfiorare uno yacht ancorato in Riva Sette Martiri, e altre imbarca

È successo in TV – 28 giugno 1990 : Marco Columbro a Bellezze al Bagno (VIDEO) : Nell'estate 1990 la sigla della seconda edizione di "Bellezze al Bagno" in onda su canale5 è cantata da Marco Columbro: "E allora ditelo".#VeryNormalTRASH pic.twitter.com/Sihm1J2pqN— lallero (@see_lallero) June 16, 2019 E' il 28 giugno 1990, l'estate italiana non è fatta solo di mondiali ma anche di giochi e divertimento. Così a Bellezze al Bagno dopo una prima edizione condotta da Milly Carlucci (in una delle ...

Amici - Marco Carta gioca con la figlia di Susy Fuccillo (VIDEO) : Marco Carta in versione zio premuroso. È quello che emerge dal video che il cantante ha pubblicato su Instagram poche ore fa. Nelle immagini il vincitore di Amici di Maria De Filippi 2008 e del Festival di Sanremo 2009 è intento a giocare con una bambina. Si tratta di Cristiana, la figlia di un'altra ex allieva del talent show, ossia la ballerina Susy Fuccillo. Visualizza questo post su Instagram Ho aspettato tanto questo ...

Seat Music Awards 2019 Again/ VIDEO - premi e cantanti : Marco Mengoni il più atteso : Seat Music Awards 2019 Again: cantanti e premi. Stasera torna su Rai1, il terzo appuntamento conclusivo dell'evento condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Gianmarco Pozzecco/ VIDEO - sfogo dopo Venezia Sassari : 'Mondo di me*da - fanc*lo!' : Venezia Dinamo Sassari, lo sfogo di Gianmarco Pozzecco diventa virale: il Video delle sue dichiarazioni dopo gara 5 e le ultime notizie.

Flirt tra Gianmarco Onestini ed Erica - Luca commenta : 'Birichini' (VIDEO) : In queste ore non si sta facendo altro che parlare del Flirt nato tra Gianmarco Onestini ed Erica Piamonte una volta usciti dalla casa del Grande Fratello 16. I due protagonisti, nel corso di questa esperienza all'interno del reality show non avevano assolutamente dato segni d'interesse, eppure, una volta usciti, pare che le cose stiano andando in modo completamente diverso. Sul profilo Instagram di Gianmarco, ad esempio, è spuntato un video nel ...