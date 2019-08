VIDEO Luigi Dall’Igna | GP Austria 2019 | “Jorge Lorenzo? Cerchiamo sempre i piloti

Io e Te - monumentale Pierluigi Diaco : zittisce la Boralevi che promuove il suo libro - VIDEO -cult : Qualcosa che, ammettiamolo, forse non si era mai visto in tv. Il conduttore che rimprovera la sua ospite poiché promuove il suo libro . È accaduto a Io e te, la deliziosa trasmissione di Pierluigi Diaco su Rai 1, dove l'ospite era la giornalista Antonella Boralevi . Quando Diaco la ha presentata, ques

Uscita di Luigi’s Mansion 3 annunciata in VIDEO : Halloween da brivido su Nintendo Switch : Tra le tante bellezze dell'E3 2019, Luigi's Mansion 3 è uno dei titoli che più di tutti hanno saputo convincere stampa e pubblico nel corso della fiera videoludica che si è tenuta a giugno in quel di Los Angeles. Apparso precedentemente un po' in sordina, il terzo capitolo della saga nata sull'indimenticabile GameCube con protagonista il fratello di Mario è tornato a mostrarsi in occasione della kermesse americana in forma smagliante, mettendo ...