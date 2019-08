Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 15 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 11 AGOSTO 2019 ORE 13:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, TRAFFICO CHE RISULTA INFATTI SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. RESTA, TUTTAVIA, MOLTO TRAFFICATA LA LITORANEA, SI PROCEDE A RILENTO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E ANZIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. E CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 11 AGOSTO 2019 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, TRAFFICO CHE RISULTA INFATTI SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. RESTA, TUTTAVIA, MOLTO TRAFFICATA LA LITORANEA, SI PROCEDE A RILENTO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E ANZIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. QUALCHE PROBLEMA POI PER CHI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 11 AGOSTO 2019 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A1 FIRENZE Roma, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO AL KM 431+000 TRA CHIUSI E ORVIETO IN DIREZIONE Roma, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. SULL’AURELIA RALLENTAMENTI TRA SANTA SEVERA E SANTA MARINELLA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. SPOSTIAMOCI SULLA LITORANEA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E ANZIO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 11 AGOSTO 2019 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DIAMO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA ESTERNA È STATO COMPLETAMENTE RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA LE USCITE LA RUSTICA E A24 Roma TERAMO, IN PRECEDENZA CHIUSO PER UN INCIDENTE. IL TRAFFICO È TORNATO REGOLARE. CI SPOSTIAMO SULLA A1 FIRENZE Roma, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 431+000, TRAFFICO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 11 AGOSTO 2019 ORE 09:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio AGGIORNIAMO SUBITO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA ESTERNA È STATO PARZIALMENTE RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA LE USCITE LA RUSTICA E A24 Roma TERAMO, IN PRECEDENZA CHIUSO PER UN INCIDENTE. AL MOMENTO IL TRAFFICO SCORRE SU UNA SOLA CORSIA E CI SONO INCOLONNAMENTI TRA TOR BELLA MONACA E A24. IN CARREGGIATA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 11 AGOSTO 2019 ORE 08:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO: A CAUSA DI UN INCIDENTE, RESTA CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA LE USCITE LA RUSTICA E A24 Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA. AL MOMENTO, DUNQUE, IL TRAFFICO È BLOCCATO A PARTIRE DALLA PRENESTINA. INCIDENTE ANCHE IN INTERNA, CI SONO CODE TRA DIRAMAZIONE Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 11 AGOSTO 2019 ORE 07:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO SUBITO DAL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE, CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA GLI SVINCOLI LA RUSTICA E A24 Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 10 AGOSTO 2019 ORE 19.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio QUALCHE PRBLEMA SULL’AURELIA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA E CIVITAVECCHIA IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO PIU’ A SUD SULLA LITORANEA, ANCHE QUI TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E ANZIO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA PONTINA PROSEGUIRANNO FINO AL 3 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 10 AGOSTO 2019 ORE 18.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA BIS; TRAFFICO REGOLARE. QUALCHE RALLENTAMENTO LO TROVIAMO SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZIONI. RICORDIAMO IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 10 AGOSTO 2019 ORE 17.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI ANDIAMO AD AGGIORNARE SUBITO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, SI E’ INFATTI VERIFICATO UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA BIS; TRAFFICO BLOCCATO A PARTIRE DALLA SALARIA, INOLTRE AL MOMENTO SI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO. PER IL RESTO LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 10 AGOSTO 2019 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI NESSUNA NOVITÀ DI RILEVO RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO, IL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI REGOLARE IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SPOSTAMENTI AGEVOLATI ANCHE DAL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 10 AGOSTO 2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VEIENE INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SPOSTAMENTI AGEVOLATI ANCHE DAL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 10 AGOSTO 2019 ORE 13.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI, DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO CODE A TRATTI TRA IL BIVIO CON L’A24 Roma-TERAMO E VALMONTONE IN DIREIZONE DI NAPOLI E PROSEGUENDO TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI COLLEFERRO INCOLONNAMENTI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA MONTE PORZIO CATONE E SAN CESAREO IN DIREZIONE DELL’A1 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 10 AGOSTO 2019 ORE 12.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI, DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO CODE A TRATTI TRA IL BIVIO CON L’A24 Roma-TERAMO E VALMONTONE IN DIREIZONE DI NAPOLI SI STA INCOLONNATI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA MONTE PORZIO CATONE E SAN CESAREO IN DIREZIONE DELL’A1 Roma NAPOLI CODE A TRATTI SULL’A24 Roma-TERAMO TRA PONTE DI NONA E ...