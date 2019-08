Verdi Torino – Trovato l’accordo tra Cairo e Adl | formula innovativa

CorSport : Raggiunto accordo tra Napoli e Torino per Verdi. Per la firma si aspetta il rinforzo in attacco : L’accordo tra Napoli e Torino per Verdi è stato Raggiunto. L’ultima telefonata tra De Laurentiis e Cairo è bastata per trovare un punto di intesa. Teoricamente, scrive il Corriere dello Sport, l’attaccante è già un granata ma il Napoli non può rischiare di trovarsi con un uomo in meno e aspetta l’arrivo di Lozano o James prima di firmare il contratto per il trasferimento. L’accordo prevede 10 milioni per il prestito oneroso ed eventualmente la ...

La Samp abbandona la corsa per Verdi. Campo libero al Torino : La Sampdoria lascia Campo libero al Torino per Simone Verdi. Secondo quanto riporta Torogranata.it, Sampdoria e Torino si sono date battaglia già troppe volte in questa parte di calciomercato e non intendono ostacolarsi ancora. Motivo per cui la Sampdoria abbandonerebbe la corsa per Simone Verdi. L’attaccante del Napoli ha già dato il suo ok al trasferimento al Torino e i granata aspettano solo di chiudere l’affare. La Sampdoria si ...

Calciomercato Torino - Cairo allo scoperto su Belotti - Sirigu e Verdi : Il Torino è in campo per il match di Europa League contro lo Shaktyor Soligorsk, nel primo tempo granata in vantaggio per 2-0. Interessanti indicazioni da parte di Urbano Cairo che ha parlato di Calciomercato, Sirigu e Belotti non si muovono: “Abbiamo ricevuto diverse proposte”, ha dichiarato Cairo. “Ma Salvatore Sirigu è una persona straordinaria e un uomo spogliatoio, che resta qui. Lui ha sempre voglia di migliorarsi e ...

L’agente di Verdi : “Nessun accordo con il Torino. Mai escluso di restare a Napoli” : L’agente di Simone Verdi, Donato Orgnoni, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Simone sta vivendo bene questa fase di preparazione: è sereno, tranquillo e sente la fiducia in questo momento dell’ambiente. Può fare ancora di più”. Il procuratore ha manifestato la sua tranquillità anche sul fronte mercato, smentendo però un accordo già concluso con il Torino: “Continuo a leggere di un accordo fatto e chiuso ...

Tuttosport : Il Napoli riduce le pretese su Verdi ma manca l’accordo con il Torino : Secondo quanto scrive Tuttosport, il Napoli avrebbe ridotto le sue richieste per cedere Simone Verdi al Torin. Il club di De Laurentiis era partito da 28 milioni più una percentuale su un’eventuale rivendita. Poi era sceso a 25 più il 30% su un’eventuale cessione a un club terzo. Ora si sarebbe attestato sui 22 milioni, per andare incontro al club piemontese. L’accordo, tuttavia, ancora non c’è. In particolare sulla formula del ...

Verdi al Torino tutto ok - ma prima ci vuole un sostituto : Accordo raggiunto tra Torino e Napoli per Simone Verdi. Dopo una lunga trattativa Cairo l’ha spuntata ed è riuscito a trovare una quadra per avere l’attaccante azzurro. Ma secondo quello che riporta il Mattino ci sarebbe ancora da attendere per poter formalizzare il passaggio, perché De Laurentiis non vuole cederlo finché non ha trovato un sostituto in attacco. L’affare resta legato dunque all’arrivo di uno tra Lozano e ...

Verdi - parla l’agente : “Abbiamo chiesto piccole garanzie al Napoli. Il Torino? Piazza gradita per un motivo” : Nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, in onda su Radio Marte, è intervenuto Donato Orgnoni, agente di Simone Verdi. Ecco quanto dichiarato: “Mi chiedete se Verdi andrà via da Napoli? Non posso rispondervi, per il semplice fatto che non lo so. Quest’anno ha iniziato bene la preparazione e questo ha fatto sì che alcune squadre lo visionassero. Lo scorso anno Simone ha avuto alcune difficoltà legate ...

L’agente di Verdi : «Vorrebbe rimanere a Napoli ma Torino è destinazione gradita (per Mazzarri)» : Simone Verdi non chiude le porte al Torino ma vorrebbe sapere dal Napoli se c’è la possibilità di rimanere in azzurro e di potersela giocare. Questo in sostanza il pensiero espresso a Radio Crc da Donato Orgnoni agente dell’ex calciatore del Bologna. «Sta svolgendo un’ottima preparazione col Napoli. Questo lo ha messo in luce con molte squadre e magari ha aperto una riflessione nel club azzurro. Se il Napoli ci offrirà piccole ...

Tuttosport : Verdi al Torino. Guadagnerà 10 milioni netti in 5 anni : Secondo quanto scrive Tuttosport, il trasferimento al Torino di Verdi sarebbe quasi cosa acquisita. L’attaccante Guadagnerà 10 milioni netti in 5 anni, un ingaggio ragguardevole, degno di un top player. Verdi ha rifiutato la Sampdoria, che è stata impegnata fino all’ultimo in un testa a testa con il club allenato da Mazzarri. Il mister granata, del resto, lo ha voluto fortemente fin dall’inizio di questo mercato ...

Tuttosport : Verdi al Torino in dirittura d’arrivo : Sarebbe realmente fatta per Simone Verdi e il Torino, lo conferma l’edizione odierna di Tuttosport. Se ieri il presidente Cairo, durante il sorteggio per il prossimo campionato aveva annunciato che si pensava ad un rinforzo in attacco ma che il club avrebbe ragionato con calma, sembra che invece abbia deciso di accelerare e chiudere per l’attaccante del Napoli. 22 milioni al Napoli più altri due di bonus senza nessuna clausola di ...

La Stampa : Verdi ha fretta di conoscere il suo destino. Vuole il Torino : Simone Verdi è conteso tra Sampdoria e Torino, ma i granata hanno qualcosa in più da mettere sulla bilancia: la partecipazione alle sfide europee. L’unica cosa certa, scrive La Stampa, è che l’attaccante ha fretta di conoscere la sua destinazione. Posto che il suo futuro non sarà il Napoli, con cui la storia è ormai chiusa, Verdi non vorrebbe perdere altro tempo a prepararsi in una squadra che in ogni caso saluterà. La sfida ...

La Stampa : Verdi ha fretta di conoscere il suo destino. Vuole il Torino : Simone Verdi è conteso tra Sampdoria e Torino, ma i granata hanno qualcosa in più da mettere sulla bilancia: la partecipazione alle sfide europee. L’unica cosa certa, scrive La Stampa, è che l’attaccante ha fretta di conoscere la sua destinazione. Posto che il suo futuro non sarà il Napoli, con cui la storia è ormai chiusa, Verdi non vorrebbe perdere altro tempo a prepararsi in una squadra che in ogni caso saluterà. La sfida ...

Samp e Torino si sfidano per Verdi : 17 milioni è il prezzo fissato per Simone Verdi dal Napoli. Il Mattino di oggi scrive che il Torino non vuole lasciarselo sfuggire e tenta il sorpasso della Samp per l’attaccante. Anche in queste amichevoli estive le prestazioni di Verdi hanno dimostrato che il calciatore ha mollato. Non vuole una seconda chance a Napoli, preferisce trasferirsi in una squadra con meno pressioni e attende solo di capire se sarà Sampdoria o ...

CorSport : La Samp torna in corsa per Verdi (ma resiste anche il Torino) : Ancora non è chiaro il futuro di Simone Verdi. Oggi il Corriere dello Sport scrive che la Sampdoria torna i corsa per l’attaccante del Napoli. Sul quale, comunque, resta forte l’interesse del Torino. Non è semplice, tuttavia, chiudere la trattativa con il club di De Laurentiis, che chiede tra i 23 e i 25 milioni e il 30% sulla rivendita futura del calciatore. “C’è da convincere il Napoli a forza di piccoli passi in avanti ...