Venezuela 1 | viaggio nel paese dell’autogoverno popolare

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2019) Mentre la sinistra europea si cerca un rinascimento, mentre i popoli del mondo si stanno alzando, chiedendo che finalmente venga preso in considerazione l’interesse collettivo e che le multinazionali smettano di assorbire la ricchezza del pianeta, c’è unpionieristico che non si menziona più da molto tempo, e di cui anche la sinistra si è allontanata troppo in fretta, influenzata dal giudizio sempre parziale e violento dei media. Uncon “preoccupante radicalizzazione ideologica” come afferma il Presidente francese Emmanuel Macron. Unper il quale i giornalisti non si chiedono più se devono definirlo come “dittatura”, in quanto farlo è diventato banale. Unpreso in una crisi così grave che ora è precipitato nella guerra. Una guerra geopolitica, economica e mediatica che porta alla fame, alla povertà, alla violenza e al rischio ...

