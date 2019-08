Vedelago Treviso | disinnescato ordigno bellico della II Guerra mondiale

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 11 agosto 2019) I genieri dell’Esercito appartenenti al terzo reggimento Genio guastatori di Udine sono intervenuti oggi a) per disinnescare unrisalente alla II: la bomba d’aereo di 243 kg circa, di fabbricazione statunitense, era stato rinvenuto poche settimane fa in buone condizioni, ancora attiva e funzionante, per cui potenzialmente pericoloso, durante i lavori di ammodernamentolinea ferroviaria. Questa mattina, dopo l’evacuazione di 35 residentizona, gli artificieri dell’Esercito hanno iniziato l’operazione di rimozione delle spolette operando da remoto. Conclusa l’operazione di disinnesco, la bomba è stata trasferita alla cava Postumia a Trevignano () e fatta brillare. Le operazioni sono terminate alle ore 13 circa e i cittadini hanno potuto rientrare nelle loro case. L'articolo...

