Urlo azzurro! Italia U20 campione d’Europa | Russia sconfitta nella finale dell’Europeo di

Fonte : sportfair

(Di domenica 11 agosto 2019) L’U20 di basket si laurea: le giovani azzurre battono ladi categoria per 70-67 L’U20 è! Dopo l’argento del 2013 e quello del 2016, l’oro sfumato in passato per un soffio è tornato nuovamente alla portata delle giovani azzurre capaci di eliminare sul loro cammino nazionali blasonate come Spagna e Francia. All’restava solo un ultimo ostacolo per mettersi al collo la medaglia del metallo più prezioso: battere la temibile Serbia. Le ragazze U20 della pallacanestro azzurra hanno compiuto un’altra impresa, dopo quella delle U18 a luglio sull’Ungheria, riportando nuovamente l’sul tettopunto a punto, con un primo quarto di studio fra le due formazioni che chiudono i primi 10 minuti sul 12-12. L’prende il largo nel secondo periodo di gioco e si costruisce un piccolo ...

grigiodelcielo_ : RT @DavLucia: #SpiaggeNelMondo #CasaLettori Il mare è tutto azzurro Il mare è tutto calmo Nel cuore è quasi un urlo di gioia E tutto è ca… - AntonellaChessa : RT @RosannaAvella: Il mare è tutto azzurro. Il mare è tutto calmo. Nel cuore è quasi un urlo di gioia. E tutto è calmo. Sandro Penna ????Br… - CimarolliNella : RT @RosannaAvella: Il mare è tutto azzurro. Il mare è tutto calmo. Nel cuore è quasi un urlo di gioia. E tutto è calmo. Sandro Penna ????Br… -