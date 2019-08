Uomini e Donne | Andrea | “Ecco cosa ho fatto per riconquistare Teresa”

Manuel Galiano fidanzato?/ Uomini e Donne - video : con una mora dopo Giulia Cavaglià! : Manuel Galiano ha una nuova fidanzata dopo la fine della storia con Giulia Cavaglià? Spunta il nuovo gossip dopo Uomini e Donne

Teresa Langella difende Uomini e Donne : “In redazione ci sono persone pure - hanno pianto con me” : A differenza di coloro, come Teresa Cilia e Mario Serpa, che hanno deciso di attaccare UeD e l'autrice Raffaella Mennoia in particolare, c'è anche chi difende a spada tratta la trasmissione. Tra questi, troviamo Teresa Langella, che parla dei membri della redazione come di "persone pure e trasparenti che hanno pianto con me".Continua a leggere

Teresa Langella : "Uomini e Donne? La redazione ha pianto con me" (video) : Anche Teresa Langella, nelle ultime ore, è intervenuta nel dibattito che, sui social, ha visto contrapporsi i sostenitori di Teresa Cilia e quelli di Raffaella Mennoia. L'ex protagonista del programma di Maria De Filippi ha voluto tendere la mano ad uno staff che l'ha seguita scrupolosamente fino al fidanzamento con Andrea Dal Corso:prosegui la letturaTeresa Langella: "Uomini e Donne? La redazione ha pianto con me" (video) pubblicato su ...

Uomini e Donne - Stefano Torrese : "In Noel Formica ho trovato sorrisi - maturità - complicità" : Stefano Torrese, protagonista dell'ultima stagione del trono over di 'Uomini e Donne', intervistato da 'La Voce Grossa', ha parlato, a lungo, anche del neo rapporto con Noel Formica dopo la fine della frequentazione con Pamela. Il cavaliere del programma di Maria De Filippi, ad oggi, non si definisce completamente fidanzato ma ben disposto a buttarsi a capofitto in una nuova importante storia d'amore: No, io e Noel non si può dire che stiamo ...

“Ma quanto te la tiri?”. Bufera su Ludovica Valli di Uomini e Donne : la foto è troppo hot : Non c’è pace in questa estate per Ludovica Valli. L’ex protagonista di Uomini e Donne finisce ancora una volta nell’occhio del ciclone. Perché se da un lato i volti usciti dal programma Mediaset raccolgono consensi, stima e mi piace, dall’altro ecco che la Bufera, le polemiche, le critiche (se non addirittura gli insulti) sono dietro l’angolo. E basta pochissimo per scatenarle: un capello fuori posto, un po’ di ciccia in più, uno sguardo ...

Jack Vanore e la possibile frecciatina a Teresa e Mario - ex Uomini e Donne : 'Infelici' : Una settimana fa si è scatenata una vera e propria bufera su Uomini e Donne. Non si tratta di semplici frecciatine, ma di accuse e dichiarazioni che hanno interessato ex tronisti e le persone che lavorano a stretto contatto con la redazione. Si parla di Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, Teresa Cilia, ex protagonista del trono Classico e di Temptation Island e Mario Serpa, ex opinionista del dating show di Canale 5. ...

Uomini e Donne - Manuel Galiano spunta con una mora dopo Giulia : video : Uomini e Donne, Manuel Galiano si consola dopo la fine della love story con Giulia: l’ex corteggiatore al fianco di una mora Ormai digerito il naufragio della love story con Giulia Cavaglià, Manuel Galiano sembra aver voltato del tutto pagina. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, attualmente in vacanza sulle spiagge sarde nei pressi di […] L'articolo Uomini e Donne, Manuel Galiano spunta con una mora dopo Giulia: video ...

Uomini e Donne/ Attacco a Barbara de Santi : 'Se ti dai una calmata...' - Trono Over - : Uomini e Donne: Ida Platano, Barbara De Santi e Pamela Barretta torneranno a settembre al Trono Over? Intanto per Sossio e Ursula è tempo di vacanza

Uomini e Donne - Karina Cascella sbrocca per la Mennoia : "Qui c'è poco da leccare il cu***" : Estate al vetriolo per lo staff di Uomini e Donne, l'amatissimo programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Sembra non trovare infatti fine il "caso" Teresa Cilia. La giovane ex tronista, in questi ultimi giorni, aveva accusato il braccio destro della De Filippi, Raffaella Mennoia di aver in

“Leccacu**o - marionetta!”. Gianni Sperti nella bufera : brucia Uomini e Donne : Guerra ormai senza frontiera a Uomini e Donne. A rispondere per le rime a Teresa Cilio, in questi giorni, c’è stato Gianni Sperti. Tutto è nato per un scambio abbastanza acceso con Raffaela Mennoia che a tanti non piaciuto. A inserirsi nelle discussioni ci hanno pensato anche Deianira Marzano e Karina Cascella. Ma non solo, pure Gianni ora decide di dire la sua con una frecciatina che sembra rivolta proprio alla Cilia e sembra voler mandare un ...

Uomini e Donne - Teresa Cilia tuona : “Raffaella Mennoia va fermata” : Raffaella Mennoia di Uomini e Donne: i nuovi retroscena di Teresa Cilia Che tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia non scorra buon sangue, è ormai un dato di fatto. Nelle scorse ore, l’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato nuovi retroscena sul braccio destro di Maria De Filippi, lanciando pesanti accuse che sicuramente non passeranno inosservate. Questa persona deve essere fermata perché non è giusto che si impadronisca della vita ...

Uomini e donne - nuove accuse della Cilia contro la Mennoia : 'Ci ha preso in giro' : L'estate 2019 verrà ricordata dal pubblico di Uomini e donne anche per la querelle intorno alla storica autrice Raffaella Mennoia. A poche settimane dalle prime registrazioni della nuova stagione del dating show, Mario Serpa ha segnato il primo capitolo di un polverone che ha subito coinvolto Teresa Cilia, Deianira Marzano, Gianni Sperti nonché altri volti noti del programma quali Karina Cascella e più di recente Giulia De Lellis e Lorenzo ...

Uomini e Donne - Teresa tuona su Raffaella : altre pesanti dichiarazioni : Uomini e Donne, Teresa Cilia torna a tuonare contro Raffaella Mennoia. altre rivelazioni e dichiarazioni pesanti: “Questa persona deve essere fermata” Teresa Cilia è un fiume in piena e continua la sua battaglia contro Raffaella Mennoia. Ormai la ‘guerra’ è dichiarata. Poco fa l’ex tronista, attraverso una sfilza di Stories Instagram, è tornata a ringhiare […] L'articolo Uomini e Donne, Teresa tuona su ...