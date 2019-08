Una cena a L˜Aria | il ristorante gourmet del Mandarin Oriental | Lago di Como

Ragazzo ordina Una cena a domicilio ma quando apre il pacco non trova il cibo - quello che c’è lo fa restare senza fiato : Un Ragazzo americano ha ordinato a domicilio delle ali di pollo e quando il pacco è arrivato a casa l’ha aperto e non ha creduto a ciò che i suoi occhi vedevano: non ali di pollo ma tanti soldi. Il Ragazzo si era rivolto ad una catena , la Domino’s. Il Ragazzo ha raccontato così ciò che gli è accaduto: “ Ho finito di lavorare molto tardi, e quando sono tornato a casa ho trovato il denaro nella scatola della consegna. Mi sono strofinato gli ...

Agosto 2019 - la LUna ruba la scena : occhi al cielo per le congiunzioni - poi arriva la “LUna dello Storione” e la “Super LUna Nera” : La Luna ruba la scena nel cielo di Agosto 2019: il satellite sarà protagonista non solo con la sua luminosità, ma anche con cinque fasi anziché le consuete quattro e con suggestive congiunzioni. Il 9, 10 e 11 Agosto, il nostro satellite naturale, in piena fase crescente, ci regala degli splendidi incontri cosmici, con Giove e Saturno. Il 9 Agosto possiamo ammirare la configurazione di astri, con la Luna già oltre il Primo Quarto che raggiunge il ...

Bitter Sweet Anticipazioni 6 agosto 2019 : Le nozze di Nazli e Ferit sono Una messinscena : Nazli accetta di sposare Ferit affinché Bulut torni a vivere con suo zio. Demet e Hakan intanto continuano a tramare contro i due rivali e cercano di corrompere Deniz.

Giulia De Lellis e Gemma Galgani - “Una bomba” a Giortì : i retroscena sul programma : Giortì, il nuovo programma di Giulia De Lellis e Gemma Galgani Giulia De Lellis e Gemma Galgani saranno le conduttrici del nuovo Giortì che andrà in onda su La5 molto presto. Si tratta di un programma su cui non sappiamo quasi nulla, se non che avrà come protagoniste principali le feste, intese nel senso più […] L'articolo Giulia De Lellis e Gemma Galgani, “una bomba” a Giortì: i retroscena sul programma proviene da Gossip e Tv.

Milly Carlucci - il retroscena inedito : “La mia non è stata Una sfuriata - era tutto concordato con Veera Kinnunen e Stefano Oradei” : Milly Carlucci è tornata a parlare del triangolo tra Stefano Oradei, Veera Kinnunen e Dani Osvaldo e, in un’intervista al settimanale Di Più, ha ripercorso tutte le tappe della love story rivelando un retroscena inedito sulla sfuriata che lei stessa fece in diretta durante una puntata di Ballando con le Stelle. Una presa di posizione che mai prima d’ora si era vista nel dance show e che le attirò dure critiche da parte del pubblico ...

Sale sulla ruota panoramica e nel punto più alto apre lo sportello e si lancia nel vuoto - Una scena raccapricciante : Ieri sera, 2 agosto a Genova è accaduta una tragedia. Una donna di 51 anni, tedesca è andata alla ruota panoramica che è stata allestita vicino Eataly. Ha fatto un primo giro e poi è scesa. Dopo pochi minuti è risalita e ha fatto un secondo giro. A questo punto mentre era su e la ruota ha raggiunto il punto più alto ha aperto lo sportello di protezione e si è lanciata nel vuoto finendo a terra e morendo sul colpo. Vani tutti i soccorsi.

Attenti al Boyfriend di Ariana Grande - Una scenata di gelosia nel video del nuovo singolo! : Boyfriend di Ariana Grande rinnova la collaborazione con Social House. L'artista di Boca Rota è quindi tornata a far sentire la propria voce con un nuovo singolo che ha rilasciato a cominciare dal 2 agosto, con tanto di video ufficiale nel quale dà una sua interpretazione plastica del testo del brano. I Social House tornano quindi a collaborare con Ariana Grande dopo 7 Rings e Thank You, Next, che ha rilasciato nel mese di ...

DolUnay - episodio 42 : Hakan mette alla prova la moglie inscenando il delitto di Salih : Proseguono gli appuntamenti in compagnia della soap opera turca "Bitter Sweet-Ingredienti d'amore" che sta andando incontro a risultati soddisfacenti in termini di share. Lunedì 5 agosto, durante il 41° episodio, Celal dovrà fare i conti con Hakan, il quale non esiterà a minacciarlo affinché (seppur innocente) si assuma la responsabilità del duplice omicidio di Demir e Zeynep. Le anticipazioni dell'episodio numero 42 (in onda sempre il 5 agosto) ...

Wimbledon - il retroscena dell’arbitro della finale Djokovic-Federer : “Nole non conosceva Una regola particolare” : Damian Steiner, arbitro della finale di Wimbledon fra Djokovic e Federer, ha rivelato un curioso aneddoto legato al campione serbo: Nole ha chiesto un chiarimento su una regola particolare La finale di Wimbledon 2019 è stata, probabilmente, il match più bello dell’anno. Una vera e propria battaglia, combattuta sul centrale del torneo più famoso al mondo, durata quasi 5 ore (la finale più lunga della storia del torneo), nelle quali ...

Uomini e Donne - Valentina Pivati cerca di scroccare Una cena al ristorante : il gestore la sbugiarda così : Valentina Pivati, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5, avendo quasi 200 mila follower su Istagram, ha cercato di far fruttare la cosa. Considerandosi ormai una influencer, visto il lungo seguito di ammiratori, la giovane ha fatto una proposta indec

Valentina Pivati chiede Una cena gratis - il ristorante la rimbalza. Poi le scuse e l’ironia di lei : L'influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che fu la scelta di Mariano Catanzaro, è stata letteralmente "rimbalzata" da un ristorante siciliano, che ha rifiutato una proposta di collaborazione bollandola come "vacanza a sbafo" e ha pubblicato il suo messaggio privato. Il locale si è successivamente scusato smorzando i toni, ma lei l'ha presa con filosofia.