Tuttosport | Per Lozano funziona la strategia attendista del Napoli

Tuttosport : la chiusura del mercato inglese gioca a favore del Napoli per James : Oggi pomeriggio chiude il mercato inglese. Per Tuttosport questo potrebbe andare a vantaggio del Napoli per chiudere la trattativa per James Rodriguez. Il Real Madrid continua a voler cedere il colombiano a titolo definitivo, ma, scrive il quotidiano, da domani la posizione del club spagnolo sarà più debole ancora. “Se non dovessero arrivare altre offerte per il trequartista, non convocato da Zidane per l’amichevole di ieri contro il ...

Tuttosport : La famiglia di Lozano in arrivo dal Messico per accompagnarlo nell’avventura a Napoli : Parte il tormentone familiare anche per Hirving Lozano. Per ogni nome di mercato non ci si può esimere dalla ricerca spasmodica di tracce che portino verso la direzione della chiusura, e così è anche per il messicano del PSV. Secondo quanto riporta Tuttosport parte della famiglia è in arrivo dal Messico proprio per accompagnarlo nella sua nuova avventura al Napoli Lozano nel frattempo è giá finito sul presepe. Gli hanno mostrato le foto e ne ...

Tuttosport – Napoli - è caccia al terzetto noto ma Lukaku è una possibilità : azzurri in vantaggio per 2 motivi : Napoli, è caccia al terzetto noto ma Lukaku è una possibilità: le ultimo di Tuttosport Tuttosport – Napoli, è caccia al terzetto noto ma Lukaku è una possibilità: azzurri in vantaggio per 2 motivi. Il quotidiano piemontese fa un’ analisi sugli obiettivi di calciomercato del Napoli, fermo restando il terzetto Icardi, Lozano, James Rodriguez in cima alla lista del club partenopeo. “”Stiamo valutando anche altri”, ha ...

Calciomercato Juventus - Tuttosport : 'Offerti Dybala - Matuidi e Mandzukic per Pogba' : Sono ore molto concitate per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Come riportano le ultime notizie, lo scambio Dybala-Lukaku sarebbe saltato. Il giocatore sudamericano, infatti, avrebbe chiesto un ingaggio proibitivo alla dirigenza del Manchester United, dunque al momento l'Inter sarebbe favorita per garantirsi le prestazioni dell'attaccante belga che tanto piace ad Antonio Conte. Il presidente del club nerazzurro Zhang avrebbe ...

Napoli - un assist per James Rodriguez e le condizioni di ADL - Tuttosport : “Ha fissato il prezzo ed è irremovibile” : Napoli, un assist per James Rodriguez e le condizioni di ADL, Tuttosport: “Ha fissato il prezzo ed è irremovibile” Napoli, un assist per James Rodriguez e le condizioni di ADL, Tuttosport: “Ha fissato il prezzo ed è irremovibile”. “James Rodriguez? Ci piace ma non c’è nessuna trattativa in corso con il Real Madrid”. Con queste dichiarazioni, rilasciate a ‘El Partidazo de Cope’, Enrique ...

Tuttosport : la prossima settimana incontro Cairo-De Laurentiis per Verdi : Secondo quanto scrive Tuttosport, all’inizio della prossima settimana il presidente del Torino Cairo dovrebbe incontrare De Laurentiis per sbloccare la trattativa per Simone Verdi. Il club allenato da Walter Mazzarri é intenzionato ad accaparrarsi l’attaccante del Napoli prima degli impegni di Europa League. Cairo per il momento è fermo su un’offerta da 20 milioni di euro. Il Napoli vorrebbe inserire nel contratto una ...

Tuttosport : De Laurentiis detta le condizioni per James : De Laurentiis ostenta sicurezza nell’affare James Rodriguez. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport infatti il presidente non intende cedere al Real Madrid, anzi detta le sue condizioni. Prestito a 10 milioni senza obbligo di riscatto per il colombiano. Il Napoli può permettersi di aspettare alla finestra avendo raccolto il consenso del calciatore già da tempo ed avendo la sicurezza che se non dovesse essere il Napoli, non ...

Tuttosport : summit tra De Laurentiis e Cairo per diminuire le distanze su Verdi e Mario Rui : Il Torino ha diversi obbiettivi tra i calciatori del Napoli ma le distanze tra le richieste di De Laurentiis e le disponibilità di Cairo non permettono di chiudere gli affari. Mario Rui, Verdi e Karnesiz nella lista dei granata perché Mazzari li apprezza. L’edizione odierna di Tuttosport, conferma che per Verdi il patron granata risulta disposto a corrispondere una serie di bonus, da aggiungere ai 18 milioni di euro già previsti. In tal ...

Tuttosport : Per James Rodriguez potrebbero esserci novità a fine mese : C’e ancora da attendere per James Rodriguez, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il colombiano si sta godendo le meritate vacanze dopo l’ennesima fatica della Copa America. Proprio per questo, nonostante l’ansia dei tifosi del Napoli che vorrebbero vederlo già in ritiro con la squadra a Dimaro, per chiudere l’affare ci potrebbe volere del tempo. “«Ho 20 giorni per pensarci e poi dipende dal Real», ha detto il ...

Tuttosport : Appena il Psg avrà ceduto Neymar si farà avanti per Insigne : Le trattative che Mino Raiola tiene aperte con il Napoli sono diverse. Tuttosport si sofferma soprattutto su quella che coinvolge Insigne e Lozano. Il quotidiano sportivo scrive che Appena il Psg avrà realizzato la cessione di Neymar assicurandosi l’incasso, farà un’offerta a De Laurentiis per Lorenzo. “Ancelotti non ha mai detto di ‘incatenarsi’ a Castelvolturno qualora Insigne lasciasse Napoli, cosa che il talento di ...

Tuttosport – Nel contratto di Manolas divieto a Mino Raiola di espressioni lesive per la società : L’edizione odierna di Tuttosport riferisce alcuni particolari inseriti nel contratto di Kostas Manolas firmato nella giornata di ieri con il Napoli L’operazione è stata condotta congiuntamente a quella di Diawara che verrà formalizzata nei prossimi giorni, per cui i 36 milioni spesi per la clausola verranno in parte rimborsati a De Laurentiis dai 18 che la Roma pagherà il difensore azzurro. Per Manolas tutto è stato organizzato, le ...

Tuttosport : rinviata la firma di Manolas col Napoli. Si discute per 500mila euro : Su Tuttosport le ultime sulla trattativa per portare Manolas al Napoli. Secondo quanto scrive il quotidiano, Raiola, Giuntoli e Manolas si sono incontrati a Montecarlo per trovare un accordo e firmare il contratto quinquennale per il greco. “Sembrava tutto fatto ed invece ieri la trattativa è andata avanti ad oltranza, per uno scarto di 500mila euro rispetto ai 3,5 a stagione prospettati da De Laurentiis”. Giuntoli è rimasto in filo diretto con ...

Tuttosport : Il Torino si ferma per Mario Rui : Il Napoli punta a vendere prima di poter chiudere ulteriori trattative per i calciatori in entrata, Mario Rui è uno di quei giocatori che De Laurentiis ha messo sul mercato, ma facendo attenzione a non svendere. Nei giorni scorsi era emerso l’interesse del Torino per il difensore, ma secondo quanto riporta Tuttosport la trattativa si è fermata, perché la richiesta di 18 milioni non è gradita a Cairo In questi ultimi giorni si è ...

Juventus-De Ligt : ci sarebbe l'accordo - per Tuttosport si potrebbe chiudere in settimana : Il calciomercato della Juventus si infiamma. De Ligt è ad un passo dai bianconeri, l’accordo tra il club e il giocatore sarebbe stato trovato, la trattativa con l’Ajax è partita e, secondo Tuttosport, già entro la fine della settimana la trattativa si potrebbe chiudere con esito positivo. I bianconeri hanno fretta di chiudere perché non vogliono che qualcuno possa inserirsi mettendo i bastoni tra le ruote ad un affare che è molto vicino alla ...