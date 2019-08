Tuffi | Europei 2019 | trampolino 3 metri sincro donne | Russia oro all’ultimo tuffo

LIVE Tuffi - Europei 2019 in DIRETTA : gran chiusura con la piattaforma maschile : Giovannini in finale! Delusione Larsen : eliminato. Italia spettatrice nel sincro 3m donne : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.29 Tutto pronto per il sincro donne da 3 metri, senza coppie Italiane al via. 10.57: Appuntamento alle 15.30 per il sincro donne da 3 metri senza coppie Italiane al via, a più tardi 10.55: Questi i finalisti della piattaforma maschile: Sereda (Ukr), Shleikher (Rus), Barthel (Ger), Williams (Gbr), Auffret (Fra), Ternovoi (Rus), Dixon 8Gbr), Giovannini (Ita), Serbin (Ukr), Paradzik (Swe), ...

Europei Tuffi 2019 – Riccardo Giovannini in finale dalla piattaforma maschile : Larsen eliminato : Riccardo Giovannini raggiunge la finale della piattaforma maschile agli Europei di Tuffi 2019: Andreas Sargent Larsen eliminato L’ultima giornata degli Europei di Tuffi 2019 regala la chance finale per una, difficile, medaglia per l’Italia. Riccardo Giovannini si qualifica per la finale dei Tuffi dalla piattaforma maschile classificandosi 8°. Niente da fare per Andreas Sargent Larsen che chiude 13° e non raggiunge il lotto dei finalisti ...

Tuffi - Europei 2019 : piattaforma dieci metri uomini - Riccardo Giovannini in finale! Eliminato Larsen - brilla la stella del 13enne ucraino Sereda : Un uomo solo al comando, anche se in realtà è un ragazzino e ha 13 anni (ne compirà 14 a dicembre): Oleksii Sereda, beniamino di casa, vince la qualificazione nella gara dalla piattaforma dieci metri uomini e si candida a essere protagonista assoluto nella finale delle 17 (attenzione ai “10” che potrebbero uscire in massa). L‘Italia può esultare per la prova del 16enne romano Riccardo Giovannini, che si piazza ottavo con una ...

10.22: Ancora bene Giovannini che si si salva nel finale dopo una rotazione difficoltosa: 69.30 per un totale di 316.65, secondo 10.21: Paradzik trova un tuffo appena discreto: 52.70 per un totale di 299.90 10.20: Scarso Popovici, in ritardo nelle rotazioni. Arrivano 54.40 per un totale di 311.60, nessun problema per la finale 10.19: Discreto tuffo di Larsen, qualche spruzzo di troppo in ...

9.39: Abbondante Massenberg in ingresso in acqua. Arrivano 52.80 per un totale di 184.50 9.38. Sbaglia ancora Christensen: 34.65 per un totale di 114.65 9.37: Bene l'austriaco Lofti: 65.60 e totale di 168.65 9.36: Dopo due rotazioni Williams, Ternovoi, Barthel davanti, Giovannini è 12mo, Larsen 14mo. C'è da soffrire 9.35: Solleva tanti spruzzi Sargsyan, coefficiente alto, arrivano ...

Europei Tuffi 2019 – Problemi alla schiena per Elena Bertocchi : salta la finale sincro 3 metri con Chiara Pellacani : Dopo aver saltato la finale dal trampolino da 1 metro, Elena Bertocchi dà forfait anche per la finale in sincro da 3 metri con Chiara Pellacani: ancora Problemi alla schiena per la tuffatrice azzurra Per Elena Bertocchi arriva un altro forfait. La tuffatrice azzurra chiude con l’amaro in bocca gli Europei di Tuffi 2019 dovendo rinunciare alle ultime due finali. Dopo il forfait di ieri nella finale dal trampolino da 1 metri, i Problemi alla ...

Il programma degli Europei 2019 (11 agosto) – La presentazione dell'ultima giornata – Il medagliere degli Europei 2019 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell'ultima giornata di gare degli Europei 2019 di Tuffi a Kiev (Ucraina). Sarà un day-7 in tono minore per l'Italia, vista l'assenza delle campionesse continentali in carica del sincro 3m donne ...

Tuffi - Europei 2019 : Sereda sfida i grandi dalla piattaforma maschile - Pellacani/Bertocchi out : Cala il sipario sugli Europei 2019 di Tuffi a Kiev (Ucraina). E’ un azzurro un po’ sbiadito quello del day-7, vista l’assenza delle campionesse continentali in carica del sincro 3m donne Elena Bertocchi/Chiara Pellacani. Il riacutizzarsi del dolore alla schiena di Bertocchi, che l’aveva già costretta rinunciare alla finale dal metro individuale, è stato causa di forfait anche per questa gara e dunque le due azzurre ...

Tuffi - Europei 2019 oggi (11 agosto) : orario d’inizio e come vederli in tv. Tutti gli italiani in gara : Ultima giornata di gare degli Europei di Tuffi a Kiev (Ucraina) e poca italia in piscina. Purtroppo non prenderanno parte alla competizione le campionesse in carica del sincro 3m donne Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, visto l’infortunio alla schiena della lombarda che l’ha costretta a saltare anche la finale dal metro. Pertanto saranno Riccardo Giovannini e Andreas Sargent Larsen gli unici rappresentanti del Bel Paese che ...

Tuffi - Europei 2019 : sorpresa Koroleva - una ripescata vince l’oro dal trampolino 1 metro! Quinta e bravissima Chiara Pellacani : Una gara dalle mille emozioni, con un finale che sembrava già scritto e invece è stato cancellato dalle ultime due serie. Questi sono i Tuffi, signori. La 18enne russa Vitaliia Koroleva, ripescata in Finale per il forfait di Elena Bertocchi, conquista l’oro dal trampolino 1 metro, succedendo alla connazionale Poljakova (assente). Gara regolare la sua, con due picchi sugli ultimi due Tuffi, che le hanno fruttato 109 punti in totale, ...

Europei Tuffi 2019 – L’oro dal metro se lo prende la ripescata Koroleva - Chiara Pellacani nella top five : La tuffatrice russa vince dopo essere stata ripescata per la finale del trampolino da un metro, quinto posto per l’azzurra Pellacani Esito davvero sorprendente nella finale del trampolino da un metro agli Europei di Tuffi in corso di svolgimento a Kiev, la medaglia d’oro se la prende clamorosamente la russa Koroleva, ripescata per la finale dopo il forfait di Elena Bertocchi. A regalarle il successo il sorprendente errore della ...

17.50: E' il momento della britannica Torrance che ottiene 57.20, totalizzando 249.40. quarta la britannica alle spalle di Pellacani 17.49: 45.00 per Wils che è alle spalle di Pellacani ampiamente: l'olandese è sesta con 238.55 17.48: L'elvetica Heimberg ottiene 50.70 con 247.05 in totale, alle spalle di Pellacani (terza) 17.47: Uno e mezzo ritornato carpiato per Chiara ...

Europei Tuffi 2019 – Marsaglia e Tocci quinti nel sincro maschile dai 3 metri - oro alla Russia : La coppia azzurra non riesce a salire sul podio al termine della finale sincro dai tre metri a causa di un errore nel triplo e mezzo rovesciato raggruppato Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci non riescono ad ottenere una medaglia nella finale del sincro maschile dai tre metri agli Europei di Kiev, gli azzurri sbagliano il solito maledetto triplo e mezzo rovesciato raggruppato e devono accontentarsi del quinto posto. AFP/LAPRESSE I due ...

Tuffi - Europei 2019 : Tocci/Marsaglia quinti con rimpianti. Oro alla favorita Russia : Il solito maledetto triplo e mezzo rovesciato raggruppato. Sfuma al quinto tuffo la medaglia per Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia nella finale del sincro maschile dai tre metri agli Europei di Kiev. Gli azzurri chiudono in quinta posizione, ma il bronzo, senza l’errore, era ampiamente alla porta di una coppia che dimostra comunque di avere grande potenziale e che può ottenere soddisfazioni importanti nei prossimi grandi appuntamenti. La ...