Treviso | il sindaco leghista di Caerano San Marco | “Pestato dai nomadi | li denuncerò”

(Di domenica 11 agosto 2019) IlGianni Precoma è diventatodiSan, alle porte di Montebelluna (), con una maggioranza a dir poco bulgara: il 70,24 per cento dei voti, con una coalizione di centrodestra. E in pochi mesi si è già conquistato l’epiteto di-sceriffo, per aver fatto del tema della sicurezza un cardine della sua amministrazione. Ma proprio questo attivismo gli è costato caro. Ha cercato di convincere un gruppo di, che si era accampato in zona industriale, a lasciare il paese. Ma, secondo quanto racconta, è stato circondato, malmenato e preso a pugni. Con il volto tumefatto ha chiesto aiuto ed è stato soccorso da un’ambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Montebelluna. Ha già annunciato che non si farà intimidire e che è intenzionato a presentarsi ai carabinieri per presentare denuncia. I reati di percosse e ...

