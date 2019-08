Tre migranti a bordo della nave della ong Open Arms | bloccata da 11 giorni in mare | sono

Open Arms - Tre migranti malati sbarcati a Lampedusa : Portati a terra dalla Guardia costiera, la Procura di Agrigento apre un'inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione. Sulla Ocean Viking restano 251 persone salvate

Caporalato - decine di migranti in una masseria fatiscente con bagni all’aperto e brandine : polizia denuncia Tre persone : Una masseria fatiscente, in cui vivevano in condizioni igienico-sanitarie precarie decine di cittadini di origine africana usati come forza lavoro nei campi, è stata sequestrata a Meliccucco, nella piana di Gioia Tauro. La polizia ha denunciato tre persone. L’indagine, coordinata dalla Procura di Palmi e condotta da personale della Squadra mobile di Reggio Calabria e del commissariato di Gioia Tauro, è iniziata nell’ambito dei ...

Migranti - Open Arms salva alTre 39 persone. A bordo da 9 giorni ci sono già 121 naufraghi. Viminale : “Divieto d’ingresso a Ocean Viking” : Open Arms nella notte ha salvato altre 39 persone che si trovavano su una barca che stava affondando nella zona Sar maltese. La nave della ong spagnola si trova già da 9 giorni al largo di Lampedusa con 121 naufraghi a bordo, dopo il divieto d’ingresso in acque italiane firmato da Matteo Salvini, quando ha ricevuto da Alarm Phone la segnalazione di un naufragio in corso. A chiedere l’intervento di Open Arms è stata proprio Malta, ma ora La ...

Migranti - Open Arms : “EnTreremo in Italia se dovessimo avere seri problemi”. Salvini : “Provocazione - pronti a sequestrare nave” : A due giorni dall’approvazione del decreto sicurezza bis, che prevede pene più elevate per chi soccorre Migranti illegalmente, la Open Arms annuncia che potrebbe violare il divieto imposto dal Viminale ed entrare in acque territoriali Italiane: “Entreremo in Italia se dovessimo avere seri problemi a bordo”, ha detto Oscar Camps, fondatore della ong spagnola. La nave è in mare da sei giorni in attesa di un porto sicuro in cui ...

Migranti - Open arms : "EnTreremo in Italia". Salvini : "Provocazione politica" : Il fondatore della ong, Camps: "Se la situazione a bordo diventerà grave sbarcheremo". Il ministro dell'Interno: "Siamo pronti a sequestrare la nave"

La Spagna salva 59 migranti nello STretto di Gibilterra : Le autorità costiere spagnole hanno salvato 59 migranti, quasi tutti minorenni, che stavano tentando di attraversare il Mediterraneo a bordo di un piccolo natante. La Guardia Civile ha individuato e soccorso la barca nello Stretto di Gibilterra per poi scortarla fino a un'imbarcazione di soccorso. Dai successivi controlli, a bordo c’erano cinquantuno giovani non ancora maggiorenni, sette donne e un uomo, tutti nordafricani. Ma quanti sono i ...

La Libia dice che chiuderà Tre grandi centri di detenzione per migranti : Fathi Bashagha, ministro dell’Interno del governo libico guidato da Fayez al Serraj, ha annunciato la chiusura di tre tra i più grandi centri di detenzione per migranti della Libia, all’interno dei quali secondo l’ONU e diverse ong vengono compiute da

Migranti - la Open Arms soccorre alTre 69 persone : Migranti, la Open Arms soccorre altre 69 persone La nave della ong ha reso noto su Twitter di aver soccorso altri Migranti a largo della Libia, dopo le 55 persone già salvate ieri. In totale sono 124. “Abbiamo bisogno di un porto sicuro per sbarcare", scrivono Parole chiave: ...

Lecce - due sbarchi di migranti nella notte sulle coste salentine : uomini e donne sTremati : Sono giunti con due barche a vela differenti sulla costa ionica e adriatica salentina i migranti che questa notte sono sbarcati a Gallipoli e a Santa Cesarea Terme, due località della provincia di Lecce. Nel primo caso, nella "Città Bella" sono sbarcati ben 57 persone, tutti cittadini stranieri di nazionalità pakistana: secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, sull'imbarcazione c'erano anche dodici minori. Le persone erano davvero ...

A terra 16 minori - i 115 migranti a bordo : “Quando poTremo scendere anche noi?” : Resta in rada ad Augusta la Gregoretti. Sulla nave della Guardia costiera casi di scabbia: cresce la tensione

La morte di Mario ce lo insegna : il problema delle nosTre città è il mercato della droga non i migranti : La tragica vicenda del carabiniere ucciso – i fatti e il loro trattamento mediatico – è, dolorosamente, esemplare. Ci mette di fronte, con fastidiosa, perturbante evidenza, i punti oscuri e deboli del nostro mondo: un orribile compendio che meriterebbe di essere studiato nelle scuole. Eccoli:1. La categorizzazione del presunto colpevole: immediata, totalizzante. Sono stati tutti i nordafricani, ...

OlTre 130 migranti su nave Guardia Costiera. Salvini : "Non sbarcano" : Oltre 130 migranti su nave Guardia Costiera. Salvini: "Non sbarcano" Le persone sono state soccorse ieri in due operazioni in acque maltesi. Coinvolto anche un peschereccio italiano che ha assistito un gommone per Oltre 18 ore. Il Viminale ha chiesto alla Commissione Ue di coordinare la redistribuzione: "Senza accordo ...

Migranti : olTre 140 naufraghi su vedetta Guardia costiera - attesa indicazione porto sbarco : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - La nave 'Gregoretti' della Guardia costiera, con a bordo 141 Migranti, è ancora in attesa di destinazione del porto dove potere sbarcare i naufraghi. Cinquanta Migranti sono stati trasbordati da un gommone, dopo il soccorso del peschereccio 'Accursio Giarratano, mentre

Migranti : olTre 140 naufraghi su vedetta Guardia costiera - attesa indicazione porto sbarco : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) – La nave ‘Gregoretti’ della Guardia costiera, con a bordo 141 Migranti, è ancora in attesa di destinazione del porto dove potere sbarcare i naufraghi. Cinquanta Migranti sono stati trasbordati da un gommone, dopo il soccorso del peschereccio ‘Accursio Giarratano, mentre gli altri 91 erano su un altro gommone segnalato da un peschereccio tunisino. Adesso la nave Gregoretti è in attesa di ...