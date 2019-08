Travolge e uccide ciclista | poi si dà alla fuga dopo aver rimosso i rottami della bici

Travolge e uccide ciclista poi scappa : 13.56 Ha travolto e ucciso un ciclista di 25 anni a Cervia (Ravenna) e poi è scappato. Secondo la ricostruzione a investire il giovane sarebbe stata un'utilitaria. Il pirata della strada ha proseguito la corsa nonostante la bici si fosse incastrata sotto al mezzo. Dopo qualche centinaia di metri, è sceso, ha tolto la bici ed è ripartito. All'alba un passante ha notato la bici e il ragazzo ormai esanime e ha dato l'allarme. I carabinieri stanno ...

Cervia (Ravenna) - Travolge e uccide un ciclista di 25 anni - poi scappa : Cervia (Ravenna), travolge e uccide un ciclista di 25 anni, poi scappa Una persona a bordo di un'utilitaria ha travolto un ragazzo e lo ha lasciato esanime per strada. A dare l'allarme è stato un passante, che ha notato la biciletta e ha chiamato i soccorsi. I carabinieri hanno rintracciato e bloccato una ventottenne del ...

Travolge e uccide un ciclista poi scappa : Ha travolto e ucciso un ciclista di 25 anni a Cervia (Ravenna) e poi è scappato. A centrarlo sarebbe stata un’utilitaria che avrebbe proseguito la sua corsa nonostante la bici si fosse incastrata sotto al mezzo e il cui conducente, dopo diverse centinaia di metri, potrebbe essere sceso per disincastrarla e ripartire. All’alba un passante ha notato la bici e il ragazzo ormai esanime e ha dato l’allarme. I carabinieri ...

Bologna - A14 : tir Travolge e uccide due operai : Ennesimo grave incidente sulla A14 a Borgo Panigale (Bologna): un tir ha invaso un cantiere al km 9 travolgendo due operai. L’incidente è avvenuto, secondo le ricostruzioni più accreditate, intorno alle ore 23 di ieri sera, in un punto non molto distante da quello di un anno fa, quando l’esplosione di una cisterna devastò il quartiere di Borgo Panigale.Alcuni operai stavano completando l’allestimento del cantiere al km 9 per il rifacimento ...

Auto ferma viene tamponata : Travolge e uccide passante : Fabrizio Tenerelli Una donna di 85 anni è stata travolta e uccisa da un'Auto che è stata tamponata e spinta in avanti da un'altra vettura che non è riuscita a evitare l'ostacolo. La tragedia si è consumata a Imperia Alle disgrazie non c’è davvero limite. L’ennesima prova si è avuta, stamani, a Imperia, dove un Automobilista fermo davanti alle strisce pedonali, è stato tamponato da un’altra vettura. A causa dell’inevitabile balzo in ...

Piacenza - ubriaca alla guida Travolge e uccide due ventenni : arrestata Irina Vetere - imprenditrice russa 30enne : Era ubriaca con un tasso quasi quattro volte superiore ai limiti di legge Irina Vetere, la donna di 30 anni che sabato notte ha travolto e ucciso con la sua auto due amici ventenni che erano appena usciti dalla discoteca sulla strada statale 45, alle porte di Piacenza. imprenditrice originaria della Russia ma residente in Italia con la famiglia, la donna si trova ricoverata in stato di choc ma è stata interrogata e il giudice ha convalidato il ...

Piacenza - ubriaca alla guida Travolge e uccide due ventenni : arrestata imprenditrice russa 30enne : Era ubriaca con un tasso quasi quattro volte superiore ai limiti di legge Irina Vetere, la donna di 30 anni che sabato notte ha travolto e ucciso con la sua auto due amici ventenni che erano appena usciti dalla discoteca sulla strada statale 45, alle porte di Piacenza. imprenditrice originaria della Russia ma residente in Italia con la famiglia, la donna si trova ricoverata in stato di choc ma è stata interrogata e il giudice ha convalidato il ...

Milano - ubriaco a bordo di un Suv Travolge e uccide due motociclisti : fermato : Il conducente dell'auto, un 45enne, è stato fermato con l'accusa di omicidio stradale. Indaga la polizia stradale

Milano - con il suv Travolge e uccide due 26enni in moto sulla tangenziale : arrestato. Era positivo all’alcol test : Due giovani di 26 anni sono morti la notte scorsa sulla tangenziale Nord di Milano, all’altezza di Cinisello Balsamo, dopo che un suv ha travolto la moto su cui stavano viaggiando. Il conducente dell’auto, 45 anni, è stato arrestato dalla polizia stradale di Arcore con l’accusa di omicidio stradale. E’ risultato anche positivo all’alcol test: aveva una percentuale di alcool nel sangue superiore di cinque volte ...

Calciatore ubriaco Travolge l’auto sulla quale viaggiano due sposi e li uccide sul colpo : Sono morti mentre si preparavano a festeggiare il loro matrimonio. Un 20enne, ubriaco alla guida, avrebbe travolto la macchina sulla quale viaggiava la coppia senza dar loro scampo. Il fatto è stato segnalato in Messico. Il Calciatore del Sevilla Atlético Club, club della seconda serie del campionato spagnolo, identificato come Joao Maleck, si è scontrato con la vettura sulla quale si trovavano Alejandro Castro e María Fernanda Álvarez. ...

Verbania - per non investire un capriolo Travolge e uccide un pedone : In Val Vigezzo. Cesare Pasini , di 57 anni, era a piedi con moglie e si era fermato sul viadotto per soccorrere l’animale