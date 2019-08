Traffico Roma del 11-08-2019 ore 15 | 30

Traffico Roma del 11-08-2019 ore 14 : 30 : Traffico NELLA NORMA LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. AL TUSCOLANO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA APPIA NUOVA AL BIVIO CON VIA MARIO MENGHINI. PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE È NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE SENZA PROBLEMATICHE DI RILIEVO. PROSEGUONO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTA CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO, IN ...

Traffico Roma del 11-08-2019 ore 13 : 30 : NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PRECECENTE APPUNTAMENTO, CIRCOLAZIONE REGOLARE, E Traffico SCARSO SU TUTTA LA RETE STRADALE. DELLA CITTÀ. PROSEGUONO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTA CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LA VIA SALARIA. I LAVORI TERMINERANNO LUNEDÌ 2 SETTEMBRE. TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE FINO AL 13 AGOSTO SULLA LINEA A ...

Traffico Roma del 11-08-2019 ore 12 : 30 : Traffico SCARSO AL MOMENTO, IN CITTÀ, REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE, E SULLE CONSOLARI E LE AUTOSTRADE IN USCITA DALLA CAPITALE. DA SEGNALARE TUTTAVIA DUE INCIDENTI, SU VIA ANAGNINA, IN PROSSIMITÀ DI VIA DELLA MOLA CAVONA. UN SECONDO A CIAMPINO, LUNGO VIA APPA NUOVA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON VIA CAPANNE DI MARINO. PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE. PER LAVORI ALLE CONDUTTURE D’ACQUA CHIUSA VIA ANDREA DORIA ...

Traffico Roma del 11-08-2019 ore 11 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE, Traffico SCARSO AL MOMENTO, LUNGO LE STRADE DI Roma. ANCHE LE CONSOLARI E LE AUTOSTRADE IN USCITA DALLA CAPITALE SONO TRANSITABILI SENZA DIFFICOLTÀ. PER LAVORI ALLE CONDUTTURE D’ACQUA CHIUSA VIA ANDREA DORIA ALL’ALTEZZA DI VIA GIORDANO BRUNO IN DIREZIONE DI PIAZZALE DEGLI EROI. CHIUSE ANCHE VIA MONCENIGO DA VIA CARACCIOLO A VIA ANDREA DORIA E VIA PIETRO GIANNONE IN PROSSIMITA’ DEL CINEMA DORIA. TRASPORTO PUBBLICO, ...

Traffico Roma del 11-08-2019 ore 10 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE, DA SEGNALARE SOLO UN INCIDENTE IN VIA GERMANA STEFANINI IN PROSSIMITA’ DI VIA SANTI COSMA E DAMIANO. IN PROGRAMMA ALLE 12:00 IN PIAZZA SAN PIETRO LA RECITA DELL’ANGELUS E LA CONSEGUENTE BENEDIZIONE APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO AI NUMEROSI FEDELI PRESENTI: POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO. PER UN EVENTO RELIGIOSO CHIUSA VIALE DELLA MOSCHEA TRA VIA DEL ...

Traffico Roma del 11-08-2019 ore 09 : 30 : TUTTO ANCORA ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE, DA SEGNALARE SOLO UN INCIDENTE IN LARGO SPERLONGA IN PROSSIMITA’ DI VIA ISCHIA DI CASTRO. SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico TRA LA VIA PRENESTINA E LA A24 Roma TERAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI CON PESO SUP. A 7.5 T RESTERANNO FERMI DALLE 7 ALLE 22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO GLI AUTORIZATI ...

Traffico Roma del 11-08-2019 ore 08 : 30 : TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE, SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico TRA LA VIA PRENESTINA E LA A24 Roma TERAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA Roma NAPOLI E L’USCITA PER LA VIA APPIA. PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI CON PESO SUP. A 7.5 T RESTERANNO FERMI DALLE 7 ALLE 22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO GLI ...

Traffico Roma del 11-08-2019 ore 07 : 30 : TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE, SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico TRA LA VIA PRENESTINA E LA A24 Roma TERAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI CON PESO SUP. A 7.5 T RESTERANNO FERMI DALLE 7 ALLE 22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO GLI AUTORIZATI DALLA LEGGE IN PROGRAMMA ALLE 12:00 IN PIAZZA SAN PIETRO LA RECITA DELL’ANGELUS E ...

Traffico Roma del 10-08-2019 ore 19 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE. Traffico SCORREVOLE ANCHE SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO E SU TUTTA LA TANGENZIALE EST. SU VIA LAURENTINA, IN PROSSIMITÀ DI POMEZIA, POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE VICINO VIA DELLA SOLFARATA. A SAN LORENZO È INIZIATA ALLE 17.00 LA FESTA DEL SANTO PATRONO. FINO ALLA MEZZANOTTE POSSIBILI DISAGI IN TUTTE LE VIE DEL QUARTIERE, MENTRE ...

Traffico Roma del 10-08-2019 ore 18 : 30 : AL QUARTIERE SAN LORENZO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER IL SANTO PATRONO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE, IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA, CHIUSO IL TRATTO TRA LE CIRCONVALLAZIONI NOMENTANA E TIBURTINA DEVIAZIONI SULLE COMPLANARI E NELLE GALLERIE DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA TRASPORTO PUBBLICO: METRO A, IN CORSO I LAVORI DI RINNNOVO DELL’INFRASTRUTTURA ...

Traffico Roma del 10-08-2019 ore 17 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. A CAUSA DI UN INCIDENTE SI VIAGGIA IN CODA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DALLA SALARIA ALLA CASSIA BIS. REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SUL RESTANTE TRATTO DEL GRA E SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO. NESSUN DISAGIO AL Traffico SU TUTTA LA TANGENZIALE EST. SCARSI GLI SPOSTAMENTI ANCHE SU TUTTA LA CAPITALE. CONTINUANO FINO AL 13 AGOSTO I LAVORI DI RINNOVO DELLA METRO A, INTERROTTA TRA ...

Traffico Roma del 10-08-2019 ore 17 : 00 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE. Traffico SCORREVOLE ANCHE SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO E SU TUTTA LA TANGENZIALE EST. IN CITTÀ PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN VIA DI TOR VERGATA, VICINO VIA VITTORIO RAGUSA, IN DIREZIONE DI VIA TUSCOLANA. A SAN LORENZO C’È LA FESTA DEL SANTO PATRONO. DALLE 17 ALLA MEZZANOTTE POSSIBILI DISAGI IN TUTTE LE VIE DEL QUARTIERE, MENTRE ALLE 21 È ...

Traffico Roma del 10-08-2019 ore 15 : 30 : Traffico REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE SULLE AUTOSRTADE E SU TUTTE LE CONSOLARI INIZIERANNO ALLE 17.00 AL QUARTIERE SAN LORENZO I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO CON NUMEROSI EVENTI IN PROGRAMMA CHE ANDRANNO AVANTI PER TUTTA LA SERATA; POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO VERSO VIA SALARIA; GLI INTERVENTI INIZIATI IL PRIMO AGOSTO ...