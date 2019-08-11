romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 11-08-2019 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRadio : #autostrade #incidente - A1 Roma-Firenze, traffico rallentato tra Arezzo e Monte San Savino > Napoli #luceverde #Toscana -
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Traffico Roma del 11-08-2019 ore 07:30 Roma Daily News
TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE, SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO ...
Traffico Roma del 10-08-2019 ore 19 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE. Traffico SCORREVOLE ANCHE SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO E SU TUTTA LA TANGENZIALE EST. SU VIA LAURENTINA, IN PROSSIMITÀ DI POMEZIA, POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE VICINO VIA DELLA SOLFARATA. A SAN LORENZO È INIZIATA ALLE 17.00 LA FESTA DEL SANTO PATRONO. FINO ALLA MEZZANOTTE POSSIBILI DISAGI IN TUTTE LE VIE DEL QUARTIERE, MENTRE ...
Traffico Roma del 10-08-2019 ore 18 : 30 : AL QUARTIERE SAN LORENZO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER IL SANTO PATRONO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE, IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA, CHIUSO IL TRATTO TRA LE CIRCONVALLAZIONI NOMENTANA E TIBURTINA DEVIAZIONI SULLE COMPLANARI E NELLE GALLERIE DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA TRASPORTO PUBBLICO: METRO A, IN CORSO I LAVORI DI RINNNOVO DELL’INFRASTRUTTURA ...
Traffico Roma del 10-08-2019 ore 17 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. A CAUSA DI UN INCIDENTE SI VIAGGIA IN CODA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DALLA SALARIA ALLA CASSIA BIS. REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SUL RESTANTE TRATTO DEL GRA E SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO. NESSUN DISAGIO AL Traffico SU TUTTA LA TANGENZIALE EST. SCARSI GLI SPOSTAMENTI ANCHE SU TUTTA LA CAPITALE. CONTINUANO FINO AL 13 AGOSTO I LAVORI DI RINNOVO DELLA METRO A, INTERROTTA TRA ...
Traffico Roma del 10-08-2019 ore 17 : 00 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE. Traffico SCORREVOLE ANCHE SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO E SU TUTTA LA TANGENZIALE EST. IN CITTÀ PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN VIA DI TOR VERGATA, VICINO VIA VITTORIO RAGUSA, IN DIREZIONE DI VIA TUSCOLANA. A SAN LORENZO C’È LA FESTA DEL SANTO PATRONO. DALLE 17 ALLA MEZZANOTTE POSSIBILI DISAGI IN TUTTE LE VIE DEL QUARTIERE, MENTRE ALLE 21 È ...
Traffico Roma del 10-08-2019 ore 16 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE. Traffico SCORREVOLE ANCHE SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO E SU TUTTA LA TANGENZIALE EST. IN CITTÀ PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN VIA DI TOR VERGATA, VICINO VIA VITTORIO RAGUSA, IN DIREZIONE DI VIA TUSCOLANA. A SAN LORENZO C’È LA FESTA DEL SANTO PATRONO. DALLE 17 ALLA MEZZANOTTE POSSIBILI DISAGI IN TUTTE LE VIE DEL QUARTIERE, MENTRE ALLE 21 È ...
Traffico Roma del 10-08-2019 ore 15 : 30 : Traffico REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE SULLE AUTOSRTADE E SU TUTTE LE CONSOLARI INIZIERANNO ALLE 17.00 AL QUARTIERE SAN LORENZO I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO CON NUMEROSI EVENTI IN PROGRAMMA CHE ANDRANNO AVANTI PER TUTTA LA SERATA; POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO VERSO VIA SALARIA; GLI INTERVENTI INIZIATI IL PRIMO AGOSTO ...
Traffico Roma del 10-08-2019 ore 14 : 30 : Traffico REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE, SULLE AUTOSRTADE E SU TUTTE LE CONSOLARI. INIZIERANNO ALLE 17.00 AL QUARTIERE SAN LORENZO I FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO: NUMEROSI GLI EVENTI IN PROGRAMMA CHE ANDRANNO AVANTI PER TUTTA LA SERATA; NON SI ESCLUDONO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO VERSO VIA SALARIA; GLI INTERVENTI INIZIATI IL PRIMO AGOSTO ...
Traffico Roma del 10-08-2019 ore 13 : 30 : Traffico DECISAMENTE SCARSO AL MOMENTO SULLE STRADE DI Roma. REGOLARE ANCHE L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. RESTANO ANCORA DIFFICOLTÀ IN USCITA DALLA CITTÀ. CODE A TRATTI SI REGISTRANO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, DA MONTEPORZIO AL BIVIO CON LA A1 Roma NAPOLI, IN DIREZIONE SUD. E CODE SEMPRE PER Traffico INTENSO ANCHE SULLA A1 TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E COLLEFERRO, VERSO NAPOLI. CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA PINETA ...
Traffico Roma del 10-08-2019 ore 12 : 30 : NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO, Traffico SCARSO IN CITTÀ. REGOLARE ANCHE IL RACCORDO ANULARE. NEL QUARTIERE PRIMAVALLE, DA SEGNALARE QUALCHE RALLENTAMENTO, PER INCIDENTE, IN VIA PIETRO BEMBO IN PROSSIMITÀ DI VIA GIOVANNI D’ANDREA. ANCORA DISAGI PER CHI È DIRETTO FUORI CITTÀ. SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, CODE PER INCIDENTE TRA LA BARRIERA DI Roma SUD E SAN CESAREO, VERSO NAPOLI. CODE A TRATTI, PER Traffico INTENSO, ANCHE LUNGO LA A24 Roma TERAMO, ...
Traffico Roma del 10-08-2019 ore 11 : 30 : IL Traffico SI MANTIENE SCARSO, LUNGO LE STRADE DELLA CAPITALE. REGOLARE ANCHE IL RACCORDO ANULARE. DA POCO SEGNALATO UN INCIDENTE, LUNGO LA Roma FIUMICINO, CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E IL BIVIO CON LA Roma CIVITAVECCHIA, IN DIREZIONE FIUMICINO. DIFFICOLTÀ INVECE PER CHI È DIRETTO FUORI CITTÀ. SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, CODE PER INCIDENTE TRA LA BARRIERA DI Roma SUD E SAN CESAREO, VERSO NAPOLI. CODE A TRATTI, PER Traffico INTENSO, ANCHE ...
Traffico Roma del 10-08-2019 ore 10 : 30 : CIRCOLAZIONE ANCORA SCORREVOLE, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. DA SEGNALARE SOLO DUE INCIDENTI IL PRIMO SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, L’ALTRO SUL MURO TORTO IN PROSSIMITA’ DI PIAZZALE FLAMINIO PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI CON PESO SUP. A 7.5 T RESTERANNO FERMI DALLE 8 ALLE 22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO GLI AUTORIZATI DALLA LEGGE LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA QUESTA MATTINA ...
Traffico Roma del 10-08-2019 ore 09 : 30 : CIRCOLAZIONE ANCORA SCORREVOLE, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. DA SEGNALARE SOLO DUE INCIDENTI IL PRIMO SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, L’ALTRO SUL MURO TORTO IN PROSSIMITA’ DI PIAZZALE FLAMINIO PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI CON PESO SUP. A 7.5 T RESTERANNO FERMI DALLE 8 ALLE 22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO GLI AUTORIZATI DALLA LEGGE LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA QUESTA MATTINA ...
Traffico Roma del 10-08-2019 ore 09 : 00 : TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. OGGI LO RICORDIAMO E’ UNA GIORNATA DA BOLLINO NERO SI PREVEDE UNA MATTINATA CON MOLTO Traffico IN USCITA DALLA CITTA’. PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI CON PESO SUP. A 7.5 T RESTERANNO FERMI DALLE 8 ALLE 22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO GLI AUTORIZATI PER LEGGE LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA IN ...
Traffico Roma del 10-08-2019 ore 08 : 30 : TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. OGGI LO RICORDIAMO E’ UNA GIORNATA DA BOLLINO NERO SI PREVEDE UNA MATTINATA CON MOLTO Traffico IN USCITA DALLA CITTA’. PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI CON PESO SUP. A 7.5 T RESTERANNO FERMI DALLE 8 ALLE 22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO GLI AUTORIZATI PER LEGGE LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA IN ...
Traffico Roma del 10-08-2019 ore 07 : 30 : TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. OGGI LO RICORDIAMO E’ UNA GIORNATA DA BOLLINO NERO SI PREVEDE UNA MATTINATA CON MOLTO Traffico IN USCITA DALLA CITTA’. PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI CON PESO SUP. A 7.5 T RESTERANNO FERMI DALLE 8 ALLE 22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO GLI AUTORIZATI PER LEGGE LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA IN ...