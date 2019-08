Torna a ballare Angela Grignano | ferita a Parigi | «Mi riprendo la mia vita»

Ferita nell’esplosione a Parigi - Angela Torna a ballare : La storia di Angela, la ballerina trapanese rimasta Ferita nell’esplosione di Parigi che ha ripreso in mano la sua vita, commuove tutti e ci regala un prezioso insegnamento.? Sette interventi chirurgici e un ottavo in programma: Angela non hai smesso di sognare. Nella sua testa sempre un solo obiettivo, quello di tornare a ballare con le sue gambe. La Grignano ha finalmente ripreso a danzare, a piccoli passi s’intende, ma da oggi la strada è ...

John Travolta Torna a ballare. Nel nuovo video di Pitbull «3 to Tango» : Pitbull ha pubblicato un nuovo videoclip: si tratta di quello del brano 3 to Tango, nuovo singolo dopo No Lo Trates tratto dal prossimo album del rapper, Libertad 547, in uscita in autunno. Nel video, un uomo calvo viene inquadrato di spalle mentre sorseggia un drink e osserva la danza sensuale delle sexy ballerine, nella stessa prospettiva degli spettatori. Proprio quando si è ormai convinti che l’uomo in questione sia Pitbull, dal ...

Ferita nell’esplosione a Parigi - Angela Torna a ballare : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – “Un inizio lento per poi ingranare la marcia”. torna in pista la 25enne dopo quasi sette mesi di interventi chirurgici per ricostruire parte della gamba. La ragazza siciliana, originaria di Trapani, con il sogno della danza era rimasta Ferita con altri 46 nell’esplosione del 12 gennaio scorso a Rue de Trevise a Parigi in cui morirono tre persone. “Un obiettivo ti salva. Il mio primo ...

Angela è Tornata a ballare sette mesi dopo l'esplosione a Parigi : Angela Grignano ha coronato il suo sogno: dopo numerosi interventi chirurgici per la ricostruzione dell'osso della gamba, è tornata a muovere i primi passi in pista a Trapani. Fu ferita nell'esplosione di un panificio nel quartiere dell'Opera.