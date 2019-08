Torino | un forte temporale si abbatte sulla città FOTO

LIVE Debrecen-Torino 0-2 - Europa League in DIRETTA : Zaza e Izzo hanno messo in cassaforte la qualificazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . 46′ Termina senza ulteriori emozioni la prima frazione del match. 45′ L’arbitro ha assegnato un minuto di recupero. 45′ Il gioco è ripreso e Baselli è tornato regolarmente sul terreno di gioco. 43′ Fallo su Baselli da parte di Garba, il centrocampista rimane a terra. 41′ Varga salta un avversario e dal limite dell’area destra mette dentro, Garba ...