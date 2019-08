Torino | per la prima volta in Italia arriva il Care passport in Pronto soccorso per

CorSport : Raggiunto accordo tra Napoli e Torino per Verdi. Per la firma si aspetta il rinforzo in attacco : L’accordo tra Napoli e Torino per Verdi è stato Raggiunto. L’ultima telefonata tra De Laurentiis e Cairo è bastata per trovare un punto di intesa. Teoricamente, scrive il Corriere dello Sport, l’attaccante è già un granata ma il Napoli non può rischiare di trovarsi con un uomo in meno e aspetta l’arrivo di Lozano o James prima di firmare il contratto per il trasferimento. L’accordo prevede 10 milioni per il prestito oneroso ed eventualmente la ...

Calciomercato - colpo di scena in casa Torino : sorprese per Samp e Atalanta - innesto Spal : Il weekend di Calciomercato regala comunque emozioni, sono diverse le trattative delle ultime ore. La Sampdoria ha ceduto all’Hellas Verona il centrocampista Valerio Verre, il comunicato è arrivato direttamente dal club blucerchiato, il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione. Operazione in uscita per la Fiorentina. Il club viola comunica in una nota di aver ceduto, a titolo temporaneo, il difensore ...

La Samp abbandona la corsa per Verdi. Campo libero al Torino : La Sampdoria lascia Campo libero al Torino per Simone Verdi. Secondo quanto riporta Torogranata.it, Sampdoria e Torino si sono date battaglia già troppe volte in questa parte di calciomercato e non intendono ostacolarsi ancora. Motivo per cui la Sampdoria abbandonerebbe la corsa per Simone Verdi. L’attaccante del Napoli ha già dato il suo ok al trasferimento al Torino e i granata aspettano solo di chiudere l’affare. La Sampdoria si ...

Europa League. Tutto facile per il Torino nell’andata del terzo turno preliminare : Il Torino stravince nell’andata del terzo turno preliminare di Europa League. Walter Mazzarri non ha di che preoccuparsi. I granata,

VIDEO Torino-Shakhtyor Soligorsk 5-0 Europa League - Highlights - gol e sintesi della partita : super vittoria dei granata : Cinque reti per ipotecare la qualificazione al playoff per accedere alla fase a gironi di Europa League. Nell’andata del terzo turno preliminare il Torino ha dominato contro i bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk. Un netto 5-0 con le firme di uno scatenato Andrea Belotti (doppietta), Armando Izzo, Lorenzo De Silvestri e Kevin Bonifazi. Qui di seguito gli Highlights della partita. VIDEO Highlights Torino-Shakhtyor ...

Il Torino ha battuto per 5 a 0 lo Shakhtyor Soligorsk : Il Torino ha battuto per 5 a 0 lo Shakhtyor Soligorsk, nella partita di andata del terzo turno preliminare di UEFA Europa League: hanno segnato Belotti (due gol, uno su rigore), Izzo, De Silvestri e Bonifazi. Nel turno precedente, il Torino, squadra

Calciomercato Torino - Cairo allo scoperto su Belotti - Sirigu e Verdi : Il Torino è in campo per il match di Europa League contro lo Shaktyor Soligorsk, nel primo tempo granata in vantaggio per 2-0. Interessanti indicazioni da parte di Urbano Cairo che ha parlato di Calciomercato, Sirigu e Belotti non si muovono: “Abbiamo ricevuto diverse proposte”, ha dichiarato Cairo. “Ma Salvatore Sirigu è una persona straordinaria e un uomo spogliatoio, che resta qui. Lui ha sempre voglia di migliorarsi e ...

LIVE Torino-Shakhtyor Soligorsk 0-0 - Europa League in DIRETTA : i granata vogliono ipotecare il pass per gli spareggi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.48 I Wolves, potenziali avversari agli spareggi per il Toro, ha battuto 4-0 gli armeni del Pyunik. Cutrone ha fatto il suo ingresso in campo nel secondo tempo. 20.47 Oltre al Torino, stasera, come club più importanti, giocheranno anche Espanyol, Legia Varsavia e Partizan Belgrado. 20.45 Meno 15 minuti all’inizio del match: i giocatori stanno ultimando il riscaldamento. 20.42 Dopo aver ...

LIVE Torino-Shakhtyor Soligorsk - Europa League in DIRETTA : i granata vogliono ipotecare il pass per gli spareggi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.25 I granata, faranno il loro esordio in Serie A, il 25 agosto alle 20:45, contro il Sassuolo. 20.23 Urbano Cairo però, vuole regalare un giocatore che possa aumentare il tasso qualitativo della squadra di Mazzarri: sul taccuino, Simone Verdi, tentato nel restare a Napoli, Andrea Petagna e Christian Michael Kouakou Kouamé. 20.21 Il Torino ha acquistato, al momento, Djidji dal Nantes ed Ola ...

La Questura di Torino contro la Juventus per il divieto ai nati in Campania : E’ di questa mattina la notizia, pubblicata da Repubblica, del divieto di accesso allo Stadium ai nati in Campania per la partita Juventus-Napoli. La novità è che la Questura di Torino si schiera nettamente contro la decisione del club bianconero. Sul sito della Questura, infatti, è comparo Con riferimento alla notizia apparsa oggi su alcuni organi di stampa, secondo la quale la Questura di Torino avrebbe concordato il divieto di vendita ...

Europa League 2019 - Torino-Shakhtyor Soligorsk : le probabili formazioni. Belotti perno offensivo - chance per Baselli? : Questa sera alle ore 21.00 il Torino affronterà i bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk nell’andata del terzo turno preliminare di Europa League. I granata, dopo aver superato senza problemi il Debrecen, sono pronti a continuare il proprio cammino e a ipotecare subito il passaggio del turno con una vittoria davanti al proprio pubblico. Andiamo quindi a scoprire le possibili scelte dei due allenatori con le probabili formazioni del match. Nel ...

Calcio - Europa League 2019-2020 : il Torino per ipotecare il passaggio del turno con lo Shakhtyor Soligorsk : Prima di pensare al Wolverhampton, probabile avversario nel turno decisivo per l’accesso alla fase a gironi di Europa League, il Torino deve superare il penultimo ostacolo, rappresentato dai bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk: domani sera alle ore 21.00 allo stadio Grande Torino i granata vogliono ipotecare il passaggio del turno. Mazzarri non potrà contare su Edera, infortunato, ma punta sul rientro di Baselli e Lukic, mentre più ...

Torino - carne al bisolfito di sodio per farla sembrare fresca : 568 kg di prodotti sequestrati : Sedici le macellerie che, a Torino e provincia, trattavano la carne con bisolfito di sodio per farla sembrare fresca agli occhi dei clienti. È quanto emerso da una serie di controlli svolti dai carabinieri del Nas con il supporto dell'Asl. Sono stati sequestrati prodotti per 568 kg e messi i sigilli a tre negozi.Continua a leggere

Perché decine di migliaia di libellule stanno invadendo Torino : decine di migliaia di libellule della specie Anax ephippiger hanno invaso diversi quartieri di Torino, un fenomeno già avvenuto in passato sempre nel cuore dell'estate. Gli insetti sono totalmente innocui per l'uomo e offrono un servizio gratuito di disinfestazione, divorando grandi quantità di zanzare. Ecco Perché possono verificarsi queste affascinanti e transitorie "invasioni".Continua a leggere