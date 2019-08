TOKYOOOOO! L’Italia spacca in due la Serbia | la vendetta è servita! Azzurri mastodontici

Fonte : oasport

(Di domenica 11 agosto 2019) MAGISTRALI, MAESTOSI, MONUMENTALI, EPICI, GLADIATORI. Non ci sono aggettivi adeguati per esprimere al meglio un’impresa sportiva fantasmagorica, contro qualsiasi pronostico e contro qualsiasi scetticismo, contro tutto e tutti: l’Italia si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la nostra Nazionale di volley maschile ha letteralmente piallato lacon un roboante 3-0 (25-16; 25-19; 25-19) e ha staccato il biglietto per la rassegna a cinque cerchi. In un bollente PalaFlorio di Bari, davanti a un pubblico rovente e caldissimo, glihanno firmato un numero da antologia e hanno annichilito un avversario di primissimo livello internazionale che lo scorso hanno ci aveva mortificato ai Mondiali casalinghi. Oggi non c’è nessuna storia che tenga, i ragazzi del CT Chicco Blengini hanno semplicemente giocato in maniera divina, hanno fatto tutto benissimo nella ...

