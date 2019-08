Terminato in Costiera Amalfitana il viaggio di Litter Hunter | ultima tappa ad Amalfi

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 11 agosto 2019) “inildi, il robot marino antiplastica, adsi è svolta l’. Il drone aereo si è alzato in volo anche sul mare died ha guidato il robot marino creato dalla startup campana che lo ha creato. Tutto prodotto made in Campania. Raccolti complessivamente ben 140 kg di rifiuti, soprattutto plastica. Rifiuti trovati sulle spiagge libere, il mare è molto pulito“: lo ha affermato Emanuele della Volpe CEO della Green Tech Solution la startup campana che ha inventato il sistema. “A Vietri sul mare il mare era pulito ma non la spiaggia in cui con il supporto di circa 10 volontari abbiamo recuperato altre 30 kg di plastica ed altri rifiuti indifferenziati. A Maiori durante la prima operazione di raccolta sono stati recuperati con il natante rifiuti di vario genere per un peso di circa ...