Tennis | Masters 1000 Montreal 2019 | Rafael Nadal va in finale senza giocare | si ritira

Fonte : oasport

(Di domenica 11 agosto 2019)conquista ladel torneo ATPdineppure: Gael Monfils risente di quasi due ore e mezza di incontro contro l’altro spagnolo, Roberto Bautista-Agut, e decide di non scendere in campo peril penultimo atto sul cemento outdoor canadese. Lo spagnolo dunque arriva inin carrozza e si appresta ad affrontare, non prima delle 22.00 ora italiana il russo Daniil Medvedev, numero otto del seeding, vincitore della prima semicontro il connazionale Karen Khachanov, testa di serie numero sei, per 6-1 7-6 (6). Si tratta di una sfida inedita. Troppi quasi 150 minuti di incontro ed un altro match da sostenere dopo poco più di due ore: la caviglia del francese, numero sedici del tabellone, non è ancora in ordine, e, nonostante le rassicurazioni post match dei quarti, il francese non si presenta per la disputa della seconda ...

sportface2016 : #Tennis, a #Cincinnati si parte domani: in campo #Cecchinato - sportface2016 : #CoupeRogers - Altro stop per pioggia a #Montreal: interrotta la sfida tra #Monfils e #BautistaAgut - SantoDario : RT @SkySport: ?? #ATP #Cincinnati ?? Il programma ? ? Il #Masters di Cincinnati ?? In esclusiva su #SkySport ?? Dal 12 al 18 agosto #SkyTennis… -