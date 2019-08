Supercar e hypercar elettriche - Zero emissioni e cavalli a volontà FOTO GALLERY

Fonte : quattroruote

(Di domenica 11 agosto 2019) Chi legge Quattroruote lo sa bene: le autonon sono noiose. La coppia massima, disponibile fin da subito, esalta le prestazioni di questi veicoli che nelle accelerazioni sono spesso imbattibili. Non a caso, sono nate tante, molte delle quali proposte da piccole startup sconosciute ai più. Le abbiamo raccolte nella nostra galleria di immagini, selezionandole tra i modelli nati negli ultimi anni. Poche, pochissime sono quelle destinate a una vera produzione, mentre tanti sono idi cui dispongono: talvolta più di mille, se non addirittura duemila, come quelli della Evija, la prima elettrica a marchio Lotus.

