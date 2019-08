Sportitalia | oltre 3 | 3 mln di telespettatori per Atleti-Juve

Fonte : calcioefinanza

(Di domenica 11 agosto 2019) Le scelta didi puntare forte sulle amichevoli estive e in particolare sull’International Champions Cup, ha portato importanti risultati per l’emittente guidata da Michele Criscitiello. Sabato 10 agosto sono stati 3.329.931 gli italiani che hanno seguito sul’ultima partita dellantus nella ICC contro l’co Madrid di Simeone. Numeri altissimi tutta l’estate fatti … L'articolo3,3 mln diper

promecaron : RT @microcc_: Ma i telecronisti di #sportitalia li hanno trovati per caso in giro ? Ce ne vuole a chiamare l’#EuropaLeague con “UEFA Leagu… - PIFF_eri : A Sportitalia stanno decisamente esaltando i nostri giocatori oltre i loro reali meriti. Non ci sono abituata. #TottenhamInter - FollowingGio : RT @maurizioluchett: Scusate oltre a Sportitalia dove si può vedere ? Grazie -