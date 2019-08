Spazio | vento solare | catturato il primo shock interplanetario

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 11 agosto 2019) La nostra stella, si sa, è un oggetto piuttosto turbolento. Come tutti gli altri astri di dimensioni simili, il Sole ospita continue esplosioni sulla sua superficie, ed emette potenti folate di. L’impatto di questi fenomeni arriva fino al nostro pianeta. Se non ci fosse il campo magnetico terrestre a proteggerci, il flusso di particelle cariche proveniente dalla nostra stella costituirebbe un bombardamento letale. Per comprendere meglio l’interazione tra la magnetosfera e le particelle solari – spiega Global Science – da quattro anni la missione Magnetospheric Multiscale (Mms) della Nasa è in orbita intorno alla Terra: la sonda è riuscita a portare a casa la prima misura di uno dei processi solari più difficili da immortalare, il cosiddetto. Si tratta di una potente ondata di particelle e onde elettromagnetiche provenienti dal Sole, ...

