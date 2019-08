Si ribalta col trattore nel canale | muore pensionato nel Novarese

Padova - scuolabus ribalta to : ridata la patente all'autista che si diede alla fuga e risultò positivo all'alcoltest : Il 51enne romeno Deniss Panduru era poi stato arrestato dopo l'incidente: rimane indagato per omissione di soccorso

Verona : trattore si ribalta - agricoltore muore schiacciato : Verona , 15 lug. (AdnKronos) - I Carabinieri di Illasi e quelli di Tregnago sono intervenuti, alle 8, in località Cisolino di Illasi dove cittadini avevano segnalato la presenza tra i vigneti di un trattore ribalta to. I militari, giunti sul posto, unitamente ai Vigili del Fuoco di Caldiero ed ai sani

Verona : trattore si ribalta - agricoltore muore schiacciato : Verona , 15 lug. (AdnKronos) – I Carabinieri di Illasi e quelli di Tregnago sono intervenuti, alle 8, in località Cisolino di Illasi dove cittadini avevano segnalato la presenza tra i vigneti di un trattore ribalta to. I militari, giunti sul posto, unitamente ai Vigili del Fuoco di Caldiero ed ai sanitari del 118, questi ultimi intervenuti anche con l’elisoccorso, hanno constatato che effettivamente era avvenuto un ribalta mento e ...

Dramma a Giulianova - si ribaltano in mare col materassino : disperso 15enne - salvo l’amico : I due ragazzini si sono allontanati su un gonfiabile ma le onde lo hanno rovesciato. Uno è rimasto aggrappato al canotto, l'altro è riuscito, con molta fatica, a trascinarsi fino a riva a nuoto e lanciare l'allarme ma dell'amico ormai non c'era più traccia . In corso le ricerche da parte di Guardia Costiera, vigili del fuoco e guardia di finanza con il coordinamento della Capitaneria di porto.