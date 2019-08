SCUOLA Sud | cercasi rivoluzione politica per cambiare i dati Invalsi

SCUOLA / Sud - Invalsi - figli di notabili : ecco chi uccide il merito : Come dicono o dati Invalsi , le condizioni dell'istruzione in certe zone del Sud sono disastrose. La responsabilità di famiglie e "caste" è enorme

SCUOLA - precariato docenti ultime notizie : si infiamma la protesta ‘A qualcuno non sta a cuore il Sud’ : Continuano le proteste del precariato scolastico di fronte alle scelte politiche operate dal Governo Lega-Movimento 5 Stelle. Stavolta, la protesta è del gruppo ‘Movimenti docenti motivati e in formazione continua’ rappresentante i vincitori del Sud del concorso 2016, ancora in attesa dell’immissione in ruolo a loro spettante. ‘A qualcuno non sta a cuore la situazione del Sud’ Eliana Ciaramella, in rappresentanza ...