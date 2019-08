Sarah Ferguson | ritorno a Balmoral con il suo principe Andrea ed Elisabetta II

Fonte : vanityfair

(Di domenica 11 agosto 2019)di York, un rapporto specialedi York, un rapporto specialedi York, un rapporto specialedi York, un rapporto specialedi York, un rapporto speciale«Il loro amore non è mai finito», dicono, «Vivono di nuovo insieme», pare, «Presto annunceranno le nozze», sognano gli amanti dell’happy end. Loro,di York, non confermano né smentiscono, e continuano la loro vita da divorziati e felici, uniti non solo per il bene dell figlie Beatrice ed Eugenie, ormai adulte e (si vocifera di nuovo) la prima presto sposa, di Edoardo Mapelli Mozzi, e la seconda forse mamma, ma perché di amarsi non hanno mai smesso. L’ultima indiscrezione che li riguarda è potente, uan di quelle che se fosse vera, come scrivono i tabloid britannici, non sarebbe affatto ...

chevitadimerdaa : @schopenhour aah scusa pensavo avessi capito, Sarah ferguson, ex moglie di un figlio della regina Elisabetta - DiVe_01 : Mi è stato detto che abbiamo giocato bene. Sarà vero? Sarà falso? Sarah Ferguson? #TottenhamInter - lamentocontinuo : Anzi no non condivido la fortuna di essere imparentata con Betty, Kate, i coniugi Brooksbank, Sarah Ferguson e Kitty Spencer ??????? già -