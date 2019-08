Salvini:italiani vogliono governo forte

"L'unica soluzione trasparente è dare la parola agli, Non capisco questo terrore. Non penso che voteranno l'accoppiata Renzi-Grillo ma vediamo, facciamoglielo fare a ottobre". Cosìdalla Sicilia. "Non fermeremo la voglia deglidi une libero per tornare a correre". "Prima il popolo decide, prima c'é il nuovo Parlamento, prima si fa la manovra economica e prima l'Italia riparte". "Ho totale fiducia e rispetto del presidente Mattarella, che mi sembra abbia ben chiaro il bene dell'Italia".(Di domenica 11 agosto 2019)