Salvini a Catania | volano schiaffi tra oppositori e sostenitori

Matteo Salvini contestato anche a Catania : attivisti leggono Costituzione - tensione con i leghisti : Dopo i fatti di Soverato, con l'intervento della polizia per disperdere i manifestanti, ancora una contestazione nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini, impegnato in un tour pre-elettorale a Catania. tensione fra sostenitori leghisti e attivisti, intervengono le forze dell'ordine.Continua a leggere

Governo : Salvini a M5S - ‘felice di aver aiutato Catania’ : Roma, 10 ago. (AdnKronos) – “Felice di aver aiutato concretamente i cittadini di Catania, e di tanti altri Comuni italiani da Nord a Sud, a superare i problemi lasciati da sindaci incapaci (quasi sempre di sinistra)”. Lo scrive su Facebook Matteo Salvini, replicando alla deputazione parlamentare etnea del M5S, che lo aveva invitato a non recarsi nella città siciliana. L'articolo Governo: Salvini a M5S, ‘felice di ...

Catania : domani Salvini inaugura commissariato Caltagirone : Palermo, 8 lug. (AdnKronos) – Il ministro dll’Interno Matteo Salvini inaugurerà domani, martedì 9 luglio, alle 11, la nuova sede del commissariato di polizia a Caltagirone, in provincia di Catania. Al taglio del nastro, oltre al capo del Viminale, saranno presenti il sottosegretario Stefano Candiani, il capo della polizia Franco Gabrielli, il prefetto di Catania Claudio Sammartino, il questore Mario Della Cioppa e il sindaco di ...

Sea Watch - tribunale Catania archivia accuse per Salvini : Sea Watch, tribunale Catania archivia accuse per Salvini Accolta la richiesta della Procura per la vicenda dello scorso gennaio , quando 47migranti non poterono scendere dalla nave della ong per 10 giorni. Le accuse erano di sequestro di persona: archiviate le posizioni del ministro dell'Interno, di Conte, Di Maio e ...

E il tribunale dei ministri di Catania archivia le accuse di sequestro di persona per Salvini - Conte - Di Maio e Toninelli : L'indagine, relativa al trattenimento dei migranti sulla Sea Watch 3 poi fatta sbarcare a Catania a gennaio, era stata aperta dalla Procura di Roma