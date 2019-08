Salvini a Catania | “Contestazioni? Da centri sociali e M5S”

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 11 agosto 2019), 11 ago. (AdnKronos) – “Fuori c’è il popolo del no, un mix di, estrema sinistra e pezzi di Cinque stelle”. Così, il ministro Matteocommenta le dure contestazioni all’esterno del municipio di, dove centinaia di persone si sono radunate per esprimere il dissenso al vicepremier (). “Io chiamo a raccolta il popolo del sì”, dice. “Abbiamo salvato il Comune di, senza essere degli eroi. Ora gli autobus afunzionano e i dipendenti sono al lavoro. Io rispondo coi fatti. In democrazia è giusto contestare”.“Mi risultano numerose telefonate all’insegna della poltrona, per una ammucchiata per non mollare la poltrona. E’ una certezza. C’era il patto della crostata, questo è il patto della poltrona. Per carità, io non faccio il santo però è veramente di uno ...

matteosalvinimi : Felice di aver aiutato concretamente i cittadini di Catania, e di tanti altri Comuni italiani da Nord a Sud, a supe… - Adnkronos : 'Fieri di essere terroni', Salvini contestato a Catania - LegaSalvini : ++ SALVINI LANCIA IL TOUR 'ESTATE ITALIANA': DOMENICA 11 IL VICEPREMIER SARÀ A TAORMINA, CATANIA E SIRACUSA ++ -