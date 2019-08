Rugby | Test Match estate 2019 | Inghilterra-Galles 33-19 Gli ospiti perdono la

Fonte : oasport

(Di domenica 11 agosto 2019) L’vendica la sconfitta patita nell’ultimo Sei Nazioni e batte ilper 33-19 nel primo deiestivi diin preparazione alla Coppa del Mondo che scatterà il 20 settembre in Giappone. Si trattava però di uno degli incontri più importanti per gli, che in caso di pareggio o vittoria avrebbero scavalcato la Nuova Zelanda in vetta al ranking mondiale. Nel primo tempo parte subito a tutta l’, che sfonda già al 3′ con Vunipola, bravo ad andare in meta, con Ford che converte per il 7-0. Glisentono l’importanza della posta in palio, e sono contratti in avvio, così gli inglesi possono scavare quello che sarà il solco decisivo: al 12′ Cokanasiga marca già la seconda meta e Ford fissa lo score sul 14-0. Piccolo sussultoe che con Davies al 21′ va in meta, mentre la trasformazione di Anscombe ...

