Rugby | Test Match estate 2019 | Conor O’Shea può trarre utili indicazioni dalla sconfitta

(Di domenica 11 agosto 2019) Inizia con unail cammino dell’Italia neiestivi di: gli azzurri ieri sono stati battuti dall’Irlanda per 29-10, ma comunqueO’Shea può fare le sue prime valutazioni in ottica Coppa del Mondo. Il CT della Nazionale ha potuto osservare un gran numero di giocatori per capire quali portare in Giappone per la rassegna iridata. Prima delè arrivata la prima tegola, ovvero l’infortunio di Zanon, che ha costretto subito O’Shea a fare i salti mortali: così è subito entrato dal 1′ Minozzi, al ritorno da un lungo infortunio, che ha subito fatto capire che vuole a tutti i costi un biglietto per la kermesse nipponica. Altro nome da cerchiare in rosso per la Coppa è quello di Benvenuti, che non sbaglia i placcaggi, stoppa o rallenta più volte l’attacco avversario e in qualche circostanza dà anche una mano in avanti, con ...

lungoparma : Test match: Italrugby sconfitta a Dublino 29-10: Termina con un 29-10 in favore dell’Irlanda il primo Test Match es… - mattia_bellini : RT @ZebreRugby: ?? “Canna è un giocatore molto entusiasmante, Fabiani è in gran forma e Mattia Bellini è in ottime condizioni fisiche” Nel… - rossi20_rossi : RT @SkySport: ? #UltimOra #Rugby ???? Test match a #Dublino #Irlanda-#Italia 29-10 ?? Per gli azzurri in meta #Mbanda e #Canna #SkySport -