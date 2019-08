Rosato | “Governo istituzionale? Errore rinunciare”

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 11 agosto 2019) Roma, 11 ago. (AdnKronos) – “Un governonon si può fare senza tutti, o almeno tutti quelli che condividono le preoccupazioni per la tenutaed economica del paese”. Così Ettoreall’Adnkronos risponde all’obiezione che la metta insieme il Pd con l’M5S, che con la Lega di Salvini ha governato per un anno. “Nessuno toglie le responsabilità al M5s e non so se questo percorso avrà uno sbocco possibile. Certo, rinunciare prima di provare sarebbe un”, avverte il vicepresidente dem della Camera.“La proposta di Renzi toglie tutte le carte in mano a Salvini, che non è né il presidente della Repubblica né il presidente di Camera e Senato e che non può neanche fregarsene degli interessi del paese dopo aver combinato il disastro economico che è sotto gli occhi di tutti”, commenta ancora. ...

Ettore_Rosato : Difendiamo il paese da chi vorrebbe far pagare agli italiani gli errori di questi mesi. L’aumento dell’Iva è un per… - Ettore_Rosato : #Airola: se si fa Tav mi dimetto. Rimarrà in Parlamento. Di Maio: Finché M5S è al governo non si farà mai. Rimangon… - Ettore_Rosato : Altro che moto d'acqua, minacce, migranti abbandonati, riforme traballanti. Istat ci dice che la situazione economi… -