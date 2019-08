Roma-Real Madrid 7-6 | dopo il 2-2 al 90' ai rigori decide l' errore di Marcelo

Roma-Real Madrid - i giallorossi vincono ai calci di rigore : ottima fase offensiva - difesa da registrare [FOTO] : Roma-Real Madrid – Amichevole di prestigio in serata per la Roma. I giallorossi hanno la meglio del Real Madrid ai calci di rigore dopo il 2-2 nei 90′ regolamentari. Roma che parte forte e gioca per lunghi tratti meglio del Real Madrid. Super Dzeko che fa un tunnel a Marcelo, salta due uomini di forza e imbuca splendidamente per Under che colpisce la traversa. Al 9′ è ancora il bosniaco ad ispirare la manovra, ...

Roma-Real Madrid - Dzeko segna (forse) uno dei suoi ultimi gol all’Olimpico : ma è uguale al primo [VIDEO] : Amichevole di lusso all’Olimpico di Roma tra i giallorossi e il Real Madrid. Spettacolo e gol nel primo tempo, 2-2 all’intervallo. Reti di Marcelo, Perotti e Casemiro, grande prestazione di Dzeko, autore del secondo gol giallorosso e di tante belle giocate. Il bosniaco potrebbe essere all’ultima gara con la maglia della Roma. Bellissimo il suo gol, molto simile al suo primo sigillo in maglia giallorossa contro il ...

La Roma sfida il Real Madrid : appuntamento su Sky Sport : E’ iniziato ormai il conto alla rovescia per l’inizio della stagione 2019-2020 e diventa così necessario avere maggiori certezze in vista degli impegni ufficiali, ormai prossimi. Tra le squadre che hanno cambiato tanto in questa estate c’è certamente la Roma, a partire dalla guida tecnica con l’arrivo in panchina di Paulo Fonseca, ma anche con […] L'articolo La Roma sfida il Real Madrid: appuntamento su Sky Sport è ...

Real Madrid - i convocati per la Roma : indicazioni di mercato su Bale e James Rodriguez : Il Real Madrid continua la trattativa di calciomercato con l’attaccante Neymar, sono in corso contatti con il Psg per un clamoroso ritorno. Nel frattempo i Blancos hanno diramato la lista dei convocati per l’amichevole di questa sera contro la Roma allo stadio Olimpico, nell’elenco c’è anche Gareth Bale, fuori l’acciaccato Sergio Ramos. Assenti anche Mariano Diaz e James Rodriguez, che il club ha messo sul ...

Amichevole - Roma - Real Madrid (diretta tv Sky Sport e TV8) : Proseguono le amichevoli in attesa dell’inizio della prossima stagione di Serie A, appuntamento fissato per sabato 24 agosto. Domenica 11 agosto, live dallo stadio Olimpico, Roma-Real Madrid, partita valevole per la Mabel Green Cup. Il match sarà trasmesso a partire dalle ore 20 su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, con la telecronaca di Riccardo Trevisani, il commento tecnico di Luca Marchegiani e gli aggiornamenti dal campo ...

Roma-Real Madrid in tv in chiaro su TV8 e in streaming - test di lusso all'Olimpico : Amichevole di lusso questa domenica 11 agosto all'Olimpico. Alle ore 20 si gioca infatti Roma-Real Madrid e sarà l'occasione per presentare la squadra giallorossa ai propri tifosi in vista della stagione che ormai sta per iniziare. Un test sicuramente importante per la squadra di Fonseca, che ha disputato tutto sommato un buon precampionato e che ora alza l'asticella a due settimane dall'inizio del torneo di serie A. L'allenatore portoghese ...

Real Madrid - Zidane : “La Roma si è rinforzata - farà una grande stagione” : “La Roma è una grande squadra, si è rinforzata parecchio ed è sempre competitiva. Le squadre italiane sono sempre molto organizzate difensivamente e la Roma è una di quelle, per questo motivo farà una grande stagione“. Queste le parole di Zinedine Zidane, in un’intervista trasmessa su Sky Sport, alla vigilia della partita amichevole tra il Real Madrid e i giallorossi. “E’ stato un precampionato difficile, la ...

Roma - l’amichevole con il Real Madrid live in esclusiva su Tv8 : Dove vedere Roma Real Madrid – Amichevole di alto livello per la Roma, che domenica 11 agosto affronterà il Real Madrid allo Stadio Olimpico: la prima gara per i giallorossi in casa, e nell’occasione la squadra sarà presentata ufficialmente ai tifosi. Per la Roma sarà la nona uscita stagionale dopo le cinque gare di allenamento già […] L'articolo Roma, l’amichevole con il Real Madrid live in esclusiva su Tv8 è stato ...

Inferno a Monreale - piRomane ha rischiato di uccidere : 60 ettari di bosco in fumo : Monreale, ore 21.30. Un bagliore spunta dalla montagna. C’è il fuoco. E in pochi minuti scatta l’Inferno. Sono almeno 60 gli ettari di bosco andati in fumo ieri a Monreale, tra monte Caputo e San Martino delle Scale. Un incendio dalle dimensioni enormi che ha distrutto boschi, macchia mediterranea, abitazioni e automobili. È spettrale il panorama questa mattina a Monreale dove si respira ancora l’odore del fumo. Questa mattina ...

Abilitazione Romania : continuano le controversie sulla reale validità : continuano le controversie sulla questione Abilitazione Romania. Lo scorso 31 luglio è apparsa su Orizzonte Scuola una missiva da parte di un membro della Commissione europea che ha dato ragione all’Italia riguardo il non riconoscimento dell’Abilitazione all’insegnamento perseguito in Romania. L’associazione Consulenza Scuola ha tuttavia notato alcune incongruenze riguardo le dichiarazioni all’interno della lettera, ...

Roma-Real Madrid - amichevole di lusso l’11 agosto all’Olimpico : si scende in campo per l’ambiente : amichevole di lusso l’11 agosto all’Olimpico tra Roma e Real Madrid. E’ la stessa società giallorossa ad annunciarlo attraverso un comunicato sul sito ufficiale. Eccolo integralmente. Per la Roma sarà la nona uscita stagionale dopo le cinque gare di allenamento già svolte a Trigoria e le tre amichevoli che disputerà nei prossimi giorni contro Perugia, Lille e Athletic Bilbao. Per il Real Madrid sarà invece l’ultima gara ...

Roma - l’11 agosto amichevole contro il Real Madrid all’Olimpico : Roma e Real Madrid si affronteranno nella Mabel Green Cup, l’11 agosto, allo Stadio Olimpico di Roma, in un incontro organizzato per dar voce al tema della sostenibilità ambientale. Per la Roma sarà la nona uscita stagionale dopo le cinque gare di allenamento già svolte a Trigoria e le tre amichevoli che disputerà nei prossimi […] L'articolo Roma, l’11 agosto amichevole contro il Real Madrid all’Olimpico è stato Realizzato da ...

Arriva in Italia “IGIST” di Luke Larson : il primo Romanzo da leggere in realtà aumentata : Per Luke Larson leggere vuol dire interagire con i personaggi, “vedere” le ambientazioni e vivere a 360 gradi la storia: il nuovo romanzo dello scrittore americano è Arrivato in Italia, ed è il risultato dell’incontro fra letteratura e tecnologia. "IGIST" è infatti il primo libro in realtà aumentata: non solo pagine, ma anche una App che permette di interagire con le avventure spaziali di Emi, la protagonista.Continua a leggere

Roma - per un’amichevole il Real chiede 600 mila euro : Costo amichevole Real Madrid – La Roma di Fonseca sta iniziando a prendere forma, anche grazie ai vai colpi di mercato del club giallorosso. Mancano ancora alcuni tasselli, ma nel frattempo i capitolini stanno lavorando sul campo, dove si sono messi in mostra anche grazie alle prime due amichevoli con squadre dilettanti e a una […] L'articolo Roma, per un’amichevole il Real chiede 600 mila euro è stato Realizzato da Calcio e Finanza ...