Fonte : ilsole24ore

(Di domenica 11 agosto 2019) Governo al lavoro per raccogliere le intese definitive suiesaminati martedì scorso dal Consiglio dei ministri

fisco24_info : Rider, Ilva e precari della scuola: i decreti a rischio stop: Governo al lavoro per raccogliere le intese definitiv… - maulib72 : @dunat_basket @nexoslaika @gjscco @marirappil @carlakak È durato dolo un anno e mezzo,hanno lavorato per salvare l'… - Wleimmersioni : RT @Miti_Vigliero: Il decreto sui rider, le tutele per i manager dell’ex Ilva e gli aiuti alle aziende in crisi, licenziato dal consiglio d… -