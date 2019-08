Richiami alimentari | ritirato piatto pronto dagli scaffali per rischio microbiologico

Richiami alimentari : ritirato budino contenente schegge di vetro [MARCHIO E INFO] : ritirato dal mercato il budino al cioccolato bio (Bio Schokopudding) da 150g marchio SÖBBEKE per rischio fisico: le confezioni possono contenere pericolose schegge di vetro, finite accidentalmente all’interno del prodotto. Il budino è prodotto da Molkerei Sobbeke GMBH, a Gronau-Epe in Germania. La data di scadenza è indicata in 9 agosto 2019. La presenza di corpi estranei, nello specifico schegge di vetro rosso, è stata riscontrata da ...

Richiami alimentari : prodotto surgelato ritirato dagli scaffali [MARCHIO - LOTTO E INFO] : Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per un prodotto surgelato. Si tratta “Filetti di alici panati congelati” prodotto da Adriatic Fish. Il motivo del richiamo è indicato in “rischio presenza di allergeni“. Nello specifico il LOTTO incriminato, n° 183747130619, contiene soia e non è indicato in etichetta. Il consumo per persone allergiche potrebbe dunque causare shock anafilattico. Il prodotto è ...