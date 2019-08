Renzi s' offre | Folle votare oraGoverno istituzionale con il M5s

ATP Umago – Paolo LoRenzi prima soffre e poi ribalta Torebko - l’azzurro stacca il pass per gli ottavi : Il tennista italiano parte male e va sotto di un set, salvo poi riprendersi e ribaltare la partita chiudendo con il punteggio di 5-7, 6-4, 7-6 Paolo Lorenzi soffre ma si qualifica agli ottavi del torneo ATP di Umago, superando in rimonta il tedesco Torebko, numero 384 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. L’azzurro parte contratto e va sotto di un set, prima di prendere finalmente in mano le redini del gioco e fare sua la ...