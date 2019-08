Renzi | Governo istituzionale per scongiurare aumento IVA

Crisi governo - Di Stefano (M5s) : “Pronti al voto ma dopo taglio parlamentari. Salvini? Pagherà - come è successo a Renzi e a Berlusconi” : “Noi del M5s siamo assolutamente pronti al voto, ma la prima cosa che si deve fare, per rispetto degli italiani, è il taglio dei parlamentari. Sono stati già fatti tre passaggi parlamentari e manca solo il quarto, che si fa in due ore d’Aula perché non si può neanche emendare”. Così il sottosegretario M5s agli Esteri, Manlio Di Stefano, risponde al giornalista di Radio Radicale, Lanfranco Palazzolo, sugli intenti dei 5 Stelle ...

Salvini : “Niente inciuci - ora governo forte”. Calenda e Zingaretti contro Renzi : “Idea folle e pasticciata” : Il vicepremier leghista contro l’ipotesi di un esecutivo di transizione. Di Maio detta i 3 punti: subito il taglio dei parlamentari, poi si vedrà. Pd spaccato, l’ex ministro: «Matteo vuole prendere tempo per lanciare il suo partito? Lo dica chiaramente»

Zingaretti dice no a Renzi e chiude la porta a un governo di scopo con i Cinquestelle : Per la crisi seguiamo la saggia e autorevole guida del capo dello Stato, con "franchezza" diciamo no alla nascita di un governo Pd-M5s, prepariamoci con "coraggio e passione alla battaglia politica". È questo il senso del messaggio ai dem del segretario Nicola Zingaretti che traccia la rotta del partito anche per rispondere all'offensiva Renziana sul Corsera. Il leader dei democratici lo fa con un lungo e ragionato post sul suo blog ospitato ...

Renzi : «Folle votare subito. Prima governo istituzionale e taglio dei parlamentari» : L’ex premier: la priorità è evitare l’aumento dell’Iva. Il Pd? C’è chi vuole le urne per cambiare i Renziani...

Governo istituzionale - Zingaretti dice no a Renzi. Ma quanti sono i Renziani in Parlamento? I numeri : Renzi e Lotti controllano circa 35-40 senatori su 51. E 60-65 su 111 deputati. Calenda contrario al patto: «Si prende qualche mese per fare un partito?». Franceschini è cauto

Salvini : «Governo Renzi-Grillo? Attaccati a poltrona» Di Maio : «Ci affidiamo alle decisioni di Mattarella» : Il leader della Lega da Taormina replica all’intervista dell’ex premier al Corriere: «Chi perde tempo tifa per l’aumento delle tasse e per il caos»

Governo : Salvini - 'da Renzi me lo aspettavo - da Grollo meno' : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - "Chi perde tempo, evidentemente vuole salvare la poltrona". Così Matteo Salvini a Taormina (Messina). "Da Renzi me lo aspettavo, da Grillo un po' meno", dice.

Crisi di governo - Zingaretti respinge il piano Renzi : “No agli accordicchi. Un governo Pd-M5s regalerebbe spazi immensi a Salvini” : “Con franchezza dico no. Un accordicchio Pd-M5s regalerebbe a Salvini uno spazio immenso. Nessuna paura del voto”. Nicola Zingaretti, segretario del Pd, mette la parola fine alle voci su una presunta alleanza con i pentastellati e dalle pagine dell’HuffingtonPost risponde anche all’intervista di Matteo Renzi pubblicata sul Corriere della Sera. “Matteo Salvini ha aperto la Crisi. Il governo populista ha fallito e messo l’Italia ...

Governo : Salvini - ‘da Renzi me lo aspettavo - da Grollo meno’ : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) – “Chi perde tempo, evidentemente vuole salvare la poltrona”. Così Matteo Salvini a Taormina (Messina). “Da Renzi me lo aspettavo, da Grillo un po’ meno”, dice. L'articolo Governo: Salvini, ‘da Renzi me lo aspettavo, da Grollo meno’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Salvini : “Niente inciuci - serve un governo forte”. Di Maio detta i 3 punti. Calenda : “L’idea di Renzi? Folle e ridicola” : Il vicepremier leghista contro l’ipotesi di un governo di transizione. Di Maio: subito il taglio dei parlamentari, poi si vedrà. Pd spaccato, l’ex ministro: «Matteo vuole prendere tempo per lanciare il suo partito? Lo dica chiaramente»

Renzi : folle votare subito - ora governo istituzionale : La replica di Salvini arriva via Twitter: «governo Renzi-Grillo-Boschi-Fico??? Le pensano tutte pur di salvare la poltrona! Andiamo avanti Amici, per loro prima la poltrona, per noi prima gli italiani»

Salvini : “Niente inciuci - gli italiani vogliono un governo forte”. Calenda : “L’idea di Renzi è folle e ridicola” : Il vicepremier leghista contro l’ipotesi di un governo di transizione. Pd spaccato, l’ex ministro: «Matteo vuole prendere tempo per lanciare il suo partito? Lo dica chiaramente»

Intervista a Renzi : «Folle votare subito - prima governo istituzionale e taglio dei parlamentari» : L’ex premier: la priorità è evitare l’aumento dell’Iva. Il Pd? C’è chi vuole le urne per cambiare i Renziani...

Crisi di governo - la diretta : Renzi : “Folle votare subito”. Franceschini apre : “Pd ne parli - serve scelta unitaria”. Salvini : “No agli inciuci” : Dopo Grillo, Renzi. “Andare subito al voto è una follia”, dice. Per vari motivi: tra questi anche il blocco dell’aumento dell’Iva, ma anche approvare definitivamente la riforma del taglio dei parlamentari, come da appello di ieri del capo del M5s Luigi Di Maio. Al quarto giorno dall’apertura della Crisi di governo le opzioni per uscirne si moltiplicano. Ma nel borsino quotidiano le elezioni anticipate non sembrano ...