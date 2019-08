Renzi | «Folle votare subito Prima governo istituzionale  e taglio dei parlamentari»

Salvini : “Niente inciuci - serve un governo forte”. Di Maio detta i 3 punti. Calenda : “L’idea di Renzi? Folle e ridicola” : Il vicepremier leghista contro l’ipotesi di un governo di transizione. Di Maio: subito il taglio dei parlamentari, poi si vedrà. Pd spaccato, l’ex ministro: «Matteo vuole prendere tempo per lanciare il suo partito? Lo dica chiaramente»

Renzi : folle votare subito - ora governo istituzionale : La replica di Salvini arriva via Twitter: «governo Renzi-Grillo-Boschi-Fico??? Le pensano tutte pur di salvare la poltrona! Andiamo avanti Amici, per loro prima la poltrona, per noi prima gli italiani»

Salvini : “Niente inciuci - gli italiani vogliono un governo forte”. Calenda : “L’idea di Renzi è folle e ridicola” : Il vicepremier leghista contro l’ipotesi di un governo di transizione. Pd spaccato, l’ex ministro: «Matteo vuole prendere tempo per lanciare il suo partito? Lo dica chiaramente»

"Da Renzi un'idea folle e ridicola - così Salvini va al 60%" - dice Carlo Calenda : Secondo Carlo Calenda l'appello di Renzi a tutte le forze politiche "è una mossa furbesca per passare dal 'senza di me, mai con i Cinque Stelle' al 'faccio una cosa con i Cinque Stelle'. È una ridicolaggine". Alla domanda se l'ex premier si stia muovendo come leader di un partito che ancora non c'è Calenda risponde spiegando che "Renzi vuol fare un partito e ha bisogno di mesi in più. Lo posso anche capire ma noi non possiamo ...

"Da Renzi un'idea folle e ridicola - così salvini va al 60%" - dice Carlo Calenda : Secondo Carlo Calenda l'appello di Renzi a tutte le forze politiche "è una mossa furbesca per passare dal 'senza di me, mai con i Cinque Stelle' al 'faccio una cosa con i Cinque Stelle'. È una ridicolaggine". Alla domanda se l'ex premier si stia muovendo come leader di un partito che ancora non c'è Calenda risponde spiegando che "Renzi vuol fare un partito e ha bisogno di mesi in più. Lo posso anche capire ma noi non possiamo ...

Intervista a Renzi : «Folle votare subito - prima governo istituzionale e taglio dei parlamentari» : L’ex premier: la priorità è evitare l’aumento dell’Iva. Il Pd? C’è chi vuole le urne per cambiare i Renziani...

Crisi di governo - la diretta : Renzi : “Folle votare subito”. Franceschini apre : “Pd ne parli - serve scelta unitaria”. Salvini : “No agli inciuci” : Dopo Grillo, Renzi. “Andare subito al voto è una follia”, dice. Per vari motivi: tra questi anche il blocco dell’aumento dell’Iva, ma anche approvare definitivamente la riforma del taglio dei parlamentari, come da appello di ieri del capo del M5s Luigi Di Maio. Al quarto giorno dall’apertura della Crisi di governo le opzioni per uscirne si moltiplicano. Ma nel borsino quotidiano le elezioni anticipate non sembrano ...

Renzi s'offre : "Folle votare oraGoverno istituzionale con il M5s" : Matteo Renzi come Beppe Grillo: propone un'intesa larga, anche con i 5 stelle, per evitare le elezioni subito e dar vita a un governo istituzionale per il taglio dei parlamentari Segui su affaritaliani.it

Matteo Renzi dice che «votare subito è folle» : Intervistato dal Corriere della Sera, ha fatto «un appello a tutti» per fare insieme «un governo istituzionale»

Crisi di governo - Renzi al Corriere : “Folle votare subito - prima governo istituzionale per bloccare l’aumento Iva e taglio parlamentari” : “Andremo in Senato e ci confronteremo. E qui è in gioco l’Italia, non le correnti dei partiti. Chiederò di parlare e dirò che votare subito è folle”. Alla fine, dopo i retroscena, le ricostruzioni e le anticipazioni, l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi toglie l’ultimo velo di segreto. La risposta alla Crisi di governo, dice in un’intervista al Corriere della Sera, è “un governo istituzionale che ...

Matteo Renzi : "Folle votare subito" : “Andremo in Senato e ci confronteremo. E qui è in gioco l’Italia, non le correnti dei partiti.Chiederò di parlare e dirò che votare subito è folle”. Così l’ex premier e senatore del Pd, Matteo Renzi in un’intervista al Corriere della Sera sottolineando la necessità di “evitare l’aumento dell’Iva”, che il ministro dell’Interno e vicepresidente ...

"Votare ora è folle" - dice Matteo Renzi - che apre ai Cinquestelle : “Andremo in Senato e ci confronteremo. E qui è in gioco l'Italia, non le correnti dei partiti. Chiederò di parlare e dirò che votare subito è folle”. Parola di Matteo Renzi, ex premier ed ex segretario del Pd in una sostanziosa intervista all'edizione cartacea del Corriere della Sera. Ma il paradosso è che proprio l'attuale segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al voto ci vuole andare, e subito. Come Salvini, di fatto. All'obiezione, Renzi ...

Renzi : «Folle votare subito Prima governo istituzionale e taglio dei parlamentari» : L’ex premier: la priorità è evitare l’aumento dell’Iva. Il Pd? C’è chi vuole le urne per cambiare i Renziani...

Asse Grillo-Renzi - il partito del non voto fa proseliti. L'ex premier : "Folle andare alle urne" : Il senatore Pd si schiera a favore di un governo istituzionale "che permetta di votare il referendum sulla riduzione dei...