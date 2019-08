Renzi e M5S | pro e contro dell’intesa anti-voto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2019) Inutile girarci intorno: l’unica domanda a cui rispondere in queste ore è se i Cinque Stelle e il Partito democratico, nello specifico l’ala parlamentare che risponde ancora Matteo, faranno un governo alternativo a quello Conte. Ci sono molti pro e. Vediamoli in sintesi e partiamo dagli aspetti critici. Legittimità Matteo Salvini ha stravinto le elezioni europee, con oltre il 34 per cento. È vero che l’Italia è una Repubblica parlamentare e quindi sondaggi, elezioni locali e pure quelle europee non influenzano la composizione di Camera e Senato, i cui membri hanno piena facoltà di sfiduciare un governo e appoggiarne un altro. Ma si è affermata l’idea – anche corretta in tempi di bipolarismo, meno col proporzionale – che presidente del Consiglio e maggioranza si decidono nelle urne, non nei palazzi. E un governo sorretto da due partiti che sono minoranza nelle ...

