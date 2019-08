Quanto vale la coerenza? Ci salva dalla “money pump”

VIDEO – De Laurentiis a ESPN : “Quanto dovrebbe valere Koulibaly?” : Il presidente Aurelio De Laurentiis nel corso dell’intervista all’emittente ESPN ha risposto a domande relative al prezzo dei calciatori. VIDEO De Laurentiis – Il patron azzurro risponde ai colleghi di ESPN. Ecco quanto tradotto dalla redazione di ForzAzzurri: “Il problema di questi super-costi dipende dal campionato inglese, loro guadagnano molto di più rispetto a Francia, Italia, Spagna e Germania. Se un club fattura ...

Plusvalenza Kean Juventus : Quanto guadagna col trasferimento all’Everton : Plusvalenza Kean Juventus: quanto guadagna col trasferimento all’Everton Moise Kean non è più un giocatore della Juventus. La società bianconera ha infatti finalizzato la cessione del giovane attaccante azzurro agli inglesi dell’Everton. Proprio la squadra che milita in Premier League ha ufficializzato l’annuncio, ancor prima dei bianconeri, come di consueto sui propri canali social e in grande stile. Sono arrivate intanto anche le prime ...

Sondaggi elettorali Euromedia : ecco Quanto vale un partito di Conte : Sondaggi elettorali Euromedia: ecco quanto vale un partito di Conte Nell’ultimo periodo i dissidi tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini sono aumentati esponenzialmente. La gestione del caso Sea Watch prima e la convocazione delle parti sindacali al Viminale dopo, hanno acuito la tensione tra premier e vicepremier. Il primo ha cercato di mettere un freno al secondo: “La manovra si fa a Palazzo Chigi e i tempi li decido io” ha ...

Mondiali Nuoto 2019 – Quanto vale l’oro iridato? Premi irrisori per Quadarella - Pellegrini e Paltrinieri : Grazie all’oro conquistato ai Mondiali di Gwangju, i tre nuotatori italiani si sono messi in tasca una cifra davvero irrisoria per la portata dell’evento Una giornata memorabile per l’Italia ai Mondiali di Nuoto di Gwangju, la squadra azzurra infatti ha festeggiato la medaglia d’oro di Federica Pellegrini nei 200 stile libero femminili e quella di Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero maschili. AFP/LaPresse La ...

Giuseppe Conte - Bechis tira fuori le carte del catasto : Quanto vale in più la sua casa da quando è premier : I conti in tasca, anzi in casa a Giuseppe Conte. Il Tempo tira fuori le carte e i dati catastali relativi all'avvocato di Foggia catapultato a Palazzo Chigi: la sua abitazione in centro a Roma una settimana prima che il professore diventasse premier valeva tra 872.300 euro e 1.201.200 euro. E oggi?

Sondaggi politici Eumetra : ecco Quanto vale un partito di Toti : Sondaggi politici Eumetra: ecco quanto vale un partito di Toti Forza Italia è ancora alle prese con una riorganizzazione del partito che tarda da arrivare. E i molti si chiedono se mai arriverà. Giovanni Toti ha provato a scherzarci su pubblicando sul suo profilo twitter una foto che lo ritrae invecchiato precocemente. Lo scatto è accompagnato da una didascalia che lascia poco spazio all’interpretazione: “Aspettando le ...

Un punto di Federer non può valere Quanto un punto di Djokovic : Il lunghissimo pomeriggio di Wimbledon Un punto non può valere solo un punto. È il pensiero che per la prima volta nella mia vita mi attraversa in questo lunghissimo pomeriggio di Wimbedon. Perché Nole tira un servizio violento nella pancia dell’altro. Ma poi Roger accarezza uno slice di rovescio che supera di 4 dita il nastro e si appoggia su un mucchietto d’erba che non aveva mai conosciuto prima un sussulto. Un punto non può valere solo un ...

Silvio Berlusconi - il sondaggio di Renato Mannheimer lo fa godere : "Quanto vale Giovanni Toti" : Forse nemmeno Giovanni Toti sa quali saranno le sue prossime mosse e se ci sarà una scissione all'interno di Forza Italia, ma "ci si può dunque domandare, considerando l'attuale distribuzione del consenso elettorale, quali potrebbero essere le potenzialità di una nuova forza politica fondata da Toti

Quanto vale la Champions : i ricavi dei club italiani : ricavi squadre italiane Champions league 2019 2020 – L’Uefa ha ufficializzato ieri i premi per la Champions League 2019/20: grazie alle cifre ufficiali, si può già fare una prima stima dei ricavi minimi che le squadre italiane potranno incassare, in attesa comunque della definitiva composizione delle 32 squadre dopo il playoff. La certezza sono i 15,25 […] L'articolo Quanto vale la Champions: i ricavi dei club italiani è stato ...

Quanto vale il business dei migranti? : Un rapporto dell'Interpol del 2016, sempre però attuale, parla di almeno sei miliardi di euro di guadagni per le associazioni criminali: quello dei migranti è un affare con cifre sempre più da capogiro. L’Agi di recente riporta una nota dell’Interpol del 2016 ritenuta però attuale ancora oggi: secondo gli inquirenti che allora provano a quantificare il reale guadagno delle associazioni criminali, la cifra ha parecchi zeri. Si parla, ...

Sampdoria - Ferrero show su stadio - mercato e cessione : “Quanto vale?” - lui risponde così… : Fiume in piena. Come sempre mai banale Massimo Ferrero, che in questi ultimi giorni ha rivelato e successivamente ribadito di aver messo in vendita la Sampdoria e di voler acquisire il Palermo. Ospite di Sportitalia, ecco cosa ha detto il numero uno dei blucerchiati. “Ho venduto Andersen al Lione poco fa per 24 milioni più 6 di bonus. cessione società? Oggi posso dire che non ero a Londra ma a Milano con il mio ds Osti. Sento tante ...

